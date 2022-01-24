Чао, «уколоиды»: как итальянские антипрививочники создают свое параллельное государство

Шествие за отмену ковид-ограничений в Риме, январь 2022 г. Фото: REUTERS

В Италии действуют одни из самых серьезных ограничений для непривитых от коронавируса. С 10 января без «Усиленного зеленого паспорта» (выдается только привитым или переболевшим COVID-19) нельзя войти в ресторан, забронировать номер в гостинице, пользоваться общественным транспортом, посетить спортзал и многое другое. Для жителей старше 50 лет и вовсе введена обязательная вакцинация.

Разумеется, по законам физики всякое действие рождает противодействие, и в последние недели на Апеннинах «антипрививочники» стали формировать свою параллельную реальность. Собкор kp.ru провел в их обществе целый день.

ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕЧЕРКНУТЫХ ШПРИЦЕВ

Говоря о движении «антиваксеров» в Италии надо отметить, что сторонников безумных конспирологических теорий среди них все-таки меньшинство. Большинство же протестует не столько против прививок, сколько против «зеленых паспортов», как еще одной формы контроля государства. Среди них даже много таких, кто вакцинировался, но из принципа не хочет получать и использовать QR-код.

«Внедриться» в антипрививочное движение – несложно. Достаточно добавиться в одну из многочисленных «групп взаимопомощи» в Телеграме.

Оставляю там объявление: «Завтра еду из Рима в такой-то пригород. Готов взять с собой одного-двух пассажиров. Тест и маска приветствуются». Для полноты картины добавляю несколько эмодзи с перечеркнутыми шприцами – это что-то вроде местного пароля.

«Внедриться» в антипрививочное движение – несложно. Достаточно добавиться в одну из групп в Телеграме.

Сразу же в ответ летят гневные сообщения: «Проваливай отсюда, уколоид!», «Вот те на, еще один ковидиот!»

Разумеется, спрашивать про ПЦР или маску тут — дурной тон. Удаляю эти строчки, и вскоре на меня выходит Марко. За то, что подброшу его до места обещает хорошую компанию и благодарность – 10 евро (870 рублей) плюс половину затрат на платную дорогу и бензин. Выгода для пассажира очевидна: такси обошлось бы ему в две сотни евро, а в общественный транспорт, похоже, его не пускают из-за отсутствия «зеленого паспорта».

«ХОРОШО, ЧТО МНОГИМ ВЛАДЕЛЬЦАМ БИЗНЕСА ПЛЕВАТЬ»

На следующий день на парковке меня ждет попутчик – интеллигентный с виду молодой человек с рюкзаком на спине. Как потом оказывается в нем - термос и бутерброды на случай, если не удастся найти заведение общепита с «либеральными взглядами» на непривитых посетителей.

Маску, кстати, мой временный компаньон любезно соглашается надеть. Пока едем, он рассказывает о себе. Его зовут Марко, 27 лет, работает барменом. Прививаться не хочет, потому что боится новых препаратов. Узнав, что я из России, он явно теплеет ко мне душой. Первым делом говорит, как уважает Путина за то, что он «не дает спуску разноцветным» (так в Италии называют все меньшинства сразу).

В путь! Фото: Евгений СУЧКОВ

Следом Марко переключается на больную тему:

- Ну ты представляешь! Раньше я хотя бы мог сдать ПЦР-тест и гулять 48 часов там, где захочу. Ездить, на чем захочу. А что теперь? Хорошо, хоть в нашей стране многие владельцы бизнеса плевать хотели на эти правила, - проникновенно говорит Марко.

ЗАВЕДЕНИЕ ДЛЯ СВОИХ

В том, что мой попутчик прав, я убеждаюсь уже на месте назначения. По его совету иду в один неприметный ресторанчик, с вывеской обещающей экологически чистейшие, фермерские продукты.

Захожу, занимаю стол. И правда, никто не интересуется наличием «зеленого паспорта». Ради приличия я интересуюсь: «Показать?» Официант с лукавой улыбкой переглядывается с барменом: «Альберто, смотри, еще один хочет, чтобы его «отсканировали».

А потом, уже с серьезным видом обернувшись ко мне, объясняет:

- Мы против «диктатуры», поэтому не проверяем клиентов из принципа. Соскучился по контролю: иди в ресторан напротив, там у тебя еще и «идентичку» (удостоверение личности) попросят, - советует парень.

Сканирование ковид-паспорта на входе. Фото: Евгений СУЧКОВ

К разговору подключается бармен Альберто, оказавшийся еще и владельцем заведения.

- Ты не подумай, сами мы все привитые. Но кодироваться не желаем. А на «антипрививочников» мне все равно. Пусть ходят, мы в обслуживании отказывать не будем. Странные они только какие-то, нервные все, - доверительно рассказывает он мне.

По словам Альберто, за весь период пандемии его заведение проверяли всего лишь один раз, а потенциальный штраф за нарушение антиковидных норм он «отобьет» за пару дней. Хотя, пожалуй, в этом он лукавит: по закону придется заплатить по 600 евро (52 тысячи рублей) за каждого непривитого посетителя.

ПЕРЕДАЕМ ЗА ПРОЕЗД

Коронавирус оставил без привычного заработка огромное число римлян, ведь многие предприятия малого и среднего бизнеса здесь прямо или косвенно завязаны на туризм.

Среди выкинутых на обочину оказались водители по найму. Многие из них теперь приспосабливаются к «новой нормальности», начав возить людей без QR-кодов к расположенным за чертой города торговым центрам.

Подобные «маршрутки» собирают пассажиров в утренние часы по выходным в определенных точках и, набрав необходимое число клиентов, отправляются в путь. «Гринпас» тут, действительно, не спрашивают, но вот маску надеть придется. Стоимость, по местным меркам, щадящая: 50 евро (4300 рублей) за проезд туда-обратно.

Подобные «маршрутки» собирают пассажиров в утренние часы по выходным в определенных точках и, набрав необходимое число клиентов, отправляются в путь Фото: Евгений СУЧКОВ

Описанные выше способы, скажем так, полулегальны. Максимум, что может грозить за подобные трюки – штраф в 300 евро (26 тысяч рублей). Гораздо строже в стране относятся к продавцам поддельных «Зеленых паспортов», которых после ужесточения правил расплодилось тут очень много. Большая часть из них – откровенные мошенники, которые бесследно исчезают сразу же после сбора достаточной суммы с доверчивых граждан. Но есть и те, кто судя по всему, может за определенную плату внести человека в базу местного минздрава. Справедливости ради, борются с ними нещадно. И за подобные «упражнения» в Италии безоговорочно грозит реальный срок, а отягчающим обстоятельством будет тот факт, что обладатель липового документа успел посетить какие-то общественные места.

НО ВАКЦИНАЦИЯ ИДЕТ В ГОРУ

Ко всему сказанному остается добавить, что по уровню вакцинации Италия сохраняет место в числе европейских лидеров – более 82% от всего населения страны получили хотя бы одну прививку. А число убежденных сторонников антипрививочного движения неуклонно тает: и хорошо, если по причине смены убеждений, как у одного известного местного деятеля Лоренцо Дамиано, который после перенесенного коронавируса призвал сторонников «вакцинироваться, как можно скорее». Ведь его коллега, один из лидеров движения «Освободим Италию» Луиджи Марилли скончался на 64-м году от коронавируса – болезни, которую он так долго отрицал.