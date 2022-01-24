Дмитрий Песков о ситуации в Донбассе: Со стороны Украины - концентрация огромного количества сил и средств

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 24 января, журналист KP.RU задал официальному представителю Кремля вопросы, которые возникли после воскресного общения с военными деятелями борющегося Донбасса...

-... Дмитрий Сергеевич, Денис Пушилин, глава ДНР, выступил с очень тревожным заявлением, что на всей линии соприкосновения сконцентрированы очень большие вооруженные силы Украины, порядка 120 тысяч военнослужащих. Это и ЛНР, и ДНР, фронт весь захватывает (я вчера уточнял). И, самое тревожное состоит в том, что интенсивность огня на всем этом протяжении (мне это, в частности, Эдуард Басурин говорил) с Нового года возросла примерно раз в пять. Скажите, какая-то реакция российской стороны будет по поводу этого? И что делать? Потому что - пока, можно сказать, там тлеет... Такое ощущение, что и Запад (это поддерживает)… Ну, допустим, была информация, что гранатометы из Великобритании прямиком на этот фронт идут. Какая у нас должна быть реакция, и какие заявления (а может быть, не только заявления) мы должны произнести?

- Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками, на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям.

И, действительно, такая угроза сейчас есть.

И, действительно, каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительное или наступательное, - лишний раз вдохновляет горячие головы в Киеве для начала этой операции.

Нас это не может не беспокоить, мы об этом говорим давно.

И мы, в данном случае, конечно, хотели бы, чтобы в своих многочисленных заявлениях страны НАТО все-таки каждый раз призывали Киев даже не помышлять о возможности силового урегулирования на Украине.

- Спасибо.