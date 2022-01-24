Конец истории: Цари-кровопийцы нам спать не дают

Фото: Кадр из сериала

В сериале «Карамора», снятом Данилой Козловским, весело. Там анархисты убивают миллионщиков, охранка расправляется с революционерами, цари пьют кровушку народную (в прямом смысле слова), а будущий диктатор Джозеф Сталин возглавляет всесильную тифлисскую мафию. И много-много еще чего.

Авторы сценария, конечно, хотели, чтобы было интересно. Справились или нет, покажут рейтинги, но получилось красочно, ярко, кроваво. Козловский говорит, что они снимали альтернативную реальность, щедро населяя ее реальными историческими фигурами. А значит создатели «Караморы» всем телом навалились на рубильник, открывающий шлюзы для обиженных всех мастей.

Монархистам царь-государь Александр Второй Освободитель в образе кровожадного вампира - как осиновый кол в сердце. Сталинистам симпатичный, но безжалостный и беспринципный бандит Коба - пуля в висок. Левакам туповатые и психически нездоровые революционеры - как столыпинский галстук. Сериал как будто призван обидеть сразу всех, потому что судя по первым сериям болеть там особо не за кого. В той или иной степени негодяи все.

Сам Данила Козловский, похоже, недооценивает уровень ненависти, которая на него может обрушиться. Вот что ответил в интервью «КП» на вопрос о ом, что многих его фильм заденет:

«Я очень надеюсь, что такой реакции не будет. Это мой главный ответ. Мы никого не пытались обидеть, никого не хотели задеть».

Ну вот нет! Любое высказывание с использованием исторических лиц в нашей стране это политика, это повод для претензий, оскорблений, обид и публицистических высказываний.

Фото: Кадр из сериала

Институт обид у нас работает безотказно. Ясно же, что сотни людей не спят, не едят, а все ждут на кого бы обидеться, от чего бы оскорбиться. Пока в открытом доступе всего две части проекта, а «караморцев» уже полоскают последними словами.

Так стоит обижаться или нет?

Многострадальную русскую историю всегда хотели «поставить на службу», «сделать примером», «очистить от скверны». То что это наука со своими законами всегда вызывало понимающую усмешку. Ну какая она наука... Во всяком случае у нас.

Но вот, скажем, в советское время снимали отличные фильмы про Александра Невского, про Суворова, про Нахимова. Была в них правда? Да. Вымысел? Конечно. Стоит ли изучать по этим фильмам историю? Да, если вы хотите лучше понять СССР 1940-х годов. А вот про Невского, Суворова и Нахимова лучше спросить у исторических книг.

Сосем недавно вышли «Викинг» и «Союз спасения». Про исторические события? Да. История это? Нет, как и советский фильм про декабристов «Звезда пленительного счастья». История, как наука, не виновата в том, что вы симпатизируете или нет героям того или иного фильма.

Возможно проблема в том, что мы носимся со сложившимися в наших головах образами исторических героев и категорически не готовы признать, что придуманные цари-вампиры Козловского не сильно дальше от исторический правды, чем герои «Гардемаринов», например.

Для нас исторические персоны - транспаранты, иконы, символы. А про символ же нельзя даже думать дурно, да? Вот и орем мы друг на друга, ведь для одних Ленин маньяк и убийца, а для других титан мысли и почти святой. А он, Ленин, историческая фигура. И для науки, не плохой и не хороший.

Как бы ни зашел в массы сериал «Карамора», попытка немного посмеяться над нашими представлениями об исторических персонах это скорее хорошо. Надо все-таки снимать с исторических персонажей нимбы, не создавать из них культов. Чуть меньше сакральности, чуть больше сарказма. Историю надо уважать, но для науки уважать, значит знать факты и выключать эмоции.

Фото: Кадр из сериала

Вы спросите, а как же патриотизм?

Но патриоты-французы обожают снимать комедии о своей Великой Революции. Англичане отчаянно смеются над своими королями, а американцы над президентами. Жанр альтернативной, но не комедийной истории тоже штука чрезвычайно интересная (одна из последних попыток в этом жанре - сериал «Заговор против Америки», где к перед Второй мировой к власти в США пришли фашисты). Ударило это по патриотизму? Не думаю.

К науке «История» стоит относиться серьезно. А вот над историческими стереотипами, которые сидят у нас в головах, как обоснование наших убеждений и заблуждений, стоит и посмеяться иногда. На памятнике Тысячелетия Руси в Великом Новгороде нет Ивана Грозного, но про каждого из тех, кто там есть и строил Россию, можно накопать и хорошего и дурного.

Если после «Караморы» (как и после «Союза спасения», или «Пришельцев» с Жаном Рено, или после «Чапаева» с Бабочкиным) кто-то откроет хотя бы Википедию, чтобы почитать как все самом деле было, все мы только выиграем. Так что давайте оценивать кино, как кино, а не как политический манифест.

Хотя поспорить-поругаться, конечно, тоже очень хочется!