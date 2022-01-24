На Камчатке дефицитных почтальонов заменят беспилотниками

Обсуждали проблемы региона и нестандартные способы их решения. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Обсуждали проблемы региона и нестандартные способы их решения.

- Бывая в северных посёлках, спрашиваю молодёжь, что больше всего нужно. На первом месте интернет, на втором месте доставка почты оперативная, - рассказал глава региона, добавив, что там, где можно, тянутся линии скоростного интернета.

Хотя в совсем уж отдаленных местах – например, на Командорских островах – доступ в сеть останется спутниковым, дорогим и медленным и по сей день. Зато есть план, как улучшить доставку почты в глухие углы.

- У нас будет эксперимент по беспилотной доставке почты. Мы один из первых регионов, кто планирует реализовать проект, - сообщил губернатор.

Солодов уточнил, что за созданием беспилотной почты следят в правительстве.

- Орешкин (Максим, помощник президента – Ред.) тоже занимается по линии Администрации. Я думаю, что поддержка будет, - ответил Путин.

Стоит отметить, что Камчатка как может развивает туризм. Долина гейзеров – витрина края, которая привлекает людей. Глава региона рассказал, что в 2021 году прирост посещений составил 60%. Правда, это по сравнению с провальным 2020 годом.

Но даже сейчас, когда многие запреты сняли, попасть в долину сложно, долго и дорого. Сначала 300 километров по асфальту от Петропавловска-Камчатского до села Мильково (хорошую дорогу построили совсем недавно), потом на вертолете еще 100 километров, назад до столицы края и аэропорта возвращаться предполагается на корабле.

- Мы вовлечём жителей соседних деревень, обеспечим многодневные туры, а не однодневные, и вовлечём новые объекты туризма. Мы видим потенциал роста до 10 раз, - рассказал Солодов.

В конце прошлого года в правительстве обещали, что к этому лету в Долине гейзеров построят новые туристические маршруты и гостевые дома. В 2021 году заповедник посетило 8 тысяч человек, что стало абсолютным рекордом.

Но даже так долина по карману далеко не всем. Дневная поезда туда-обратно стоит дороже 40 тысяч на одного человека (это без учета перелета на саму Камчатку). Примерно за те же деньги можно слетать на южный курорт и пожить сильно дольше одного дня.

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