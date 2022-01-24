И снег убрать, и дров наколоть: В Ленинградской области проходит акция «Команда заботы»

Акция «Команда заботы» продолжается. Волонтеры готовы прийти на помощь всем, кто в ней нуждается. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

В Ленинградской области продолжается акция «Команда заботы»: волонтеры приходят на помощь пожилым людям и коммунальным службам. Активисты расчищают снег, убирают улицы, предлагают ветеранам наколоть дров и помогают решить другие бытовые вопросы. Акция «Команда заботы» стартовала в рамках Года Команды 47, объявленного в Ленинградской области в 2022 году.

В прошлом году губернатор Александр Дрозденко сообщил о создании в регионе общественного движения «Команда 47». Оно объединило всех неравнодушных людей, готовых прийти на помощь своим землякам. Среди его участников – школьники, студенты, волонтеры и активисты. Команда 47-го региона – это все жители Ленинградской области, которые хотят сделать жизнь вокруг себя лучше. В эту снежную зиму коммунальщики часто не справляются с расчисткой улиц, и на помощь приходят добровольцы.

В минувшие выходные работа кипела по всему региону. В Лодейном Поле юнармейцы из местной школы №2 помогли расчистить от снега проход к дому жителя блокадного Ленинграда Александра Дмитриевича Князева, а заодно разгребли сугробы и на детской площадке. Актив Молодой Гвардии расчистил от сугробов площадку для прогулок в детском саду №14 «Улыбка», а также помог убрать снег с крыши дома ветерана Великой Отечественной войны, почётного жителя города Лодейное Поле Александра Дмитриевича Дряпина.

В Кировском районе волонтеры расчистили снег на дорогах в деревне Старая Мельница Назиевского городского поселения. Участники молодёжного десанта в Антропшино Гатчинского района привели в порядок воинские захоронения: расчистили снег на могилах солдат и офицеров, павших в Гражданскую и в Великую Отечественную войну.

В Волосовском районе молодогвардейцы освободили от снежных наносов придомовую территорию ветерана Великой Отечественной войны Татьяны Гавриловны Ивановой. А в Тихвине участники клуба «Патриот» и районные активисты движения «Волонтёры Победы» убрали снег во дворах ветеранов Великой Отечественной войны, расчистили дорожки от проезжей части к их домам и помогли наколоть дрова.

В Приозерском районе добровольцы Петровского сельского поселения пришли на помощь коммунальщикам, расчистив снег на детских площадках. В Киришского районе Молодежный клуб «Ровесник» и команда «Бумеранг» очистили дорожку на территории Киришского лицея, а участники молодёжного клуба «Патриот» убрали от сугробов детскую площадку в сквере «Спортивный».

Напомним, по итогам 2021 года Ленинградское объединение волонтеров вошло в десятку лучших добровольческих центров страны. Работу ленинградцев высоко оценили эксперты Ассоциации волонтерских центров. Добровольцы региона принимали участие в организации и проведении многих важных событий Ленинградской области: марафонах, акциях, флешмобах, народных гуляниях и фестивалях. Кроме того, в прошлом году Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области начал работу в сфере инклюзивного волонтерства и с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В период пандемии ленинградские добровольцы присоединились к Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Около 760 волонтеров ежедневно помогают жителям, нуждающимся в помощи.