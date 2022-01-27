Китайская лыжница Гу Айлин вернулась в Пекин и собирается выиграть Олимпиаду

Гу Айлин опубликовала фото на своей странице в Инстаграме. Фото: russian.people.com.cn

Китайская лыжница Гу Айлин вернулась в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх-2022. 19-летняя звезда фристайла поделилась на своей странице в Инстаграме несколькими кадрами, снятыми в аэропорту, а также рассказала, что уже успела попробовать в Пекине свои любимые пельмени.

Фото: russian.people.com.cn

Ранее Гу Айлин сообщила, что твердо намерена взять золото на зимней Олимпиаде в Пекине. «Моя цель – выиграть зимние Олимпийские игры, что, бесспорно, станет наивысшей наградой в спорте», – заявила лыжница. Для этого у нее есть все основания: за последний год девушка одержала несколько убедительных побед на международных спортивных состязаниях. В декабре прошлого года Гу Айлин выиграла в дисциплине биг эйр на горнолыжном курорте Стимбот в США. Она завоевала золото и установила рекорд, став первой спортсменкой планеты, совершившей поворот на 1440 градусов.

Фото: russian.people.com.cn

Кроме того, 9 января Гу Айлин стала победительницей Кубка мира на Мамонтовой горе в США, а также выиграла четыре мировых турнирах в дисциплине хафпайп в этом сезоне. Спортсменка завоевала хрустальный шар, символизирующий сезонное чемпионство, сообщает портал «Жэньминь жибао» он-лайн.

Фото: russian.people.com.cn

Гу Айлин родилась в 2003 году в США, она свободно говорит на китайском и английском. Уроженка Сан-Франциско уже с 13 лет начала участвовать в соревнованиях для взрослых. В июне 2019 года спортсменка получила гражданство Китая. На зимней Олимпиаде в Пекине Гу Айлин собирается состязаться в трех дисциплинах: хафпайп, слоупстайл и биг эйр.

Напомним, зимняя Олимпиада 2022 года пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. Столица Китая станет первым городом в мире, принимающим у себя и летние, и зимние Олимпийские игры. Поскольку в Пекине в 2008 году уже проводились летние Игры, для соревнований предполагается использовать многие имеющиеся олимпийские объекты.