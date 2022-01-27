ООН выпустит марки к открытию зимней Олимпиады-2022 в Пекине

На марках изображены представители зимних видов спорта, участвующих в Олимпиаде. Фото: Официальный сайт Почтовой администрации ООН

Организация Объединенных Наций (ООН) к началу зимних Олимпийских игр в Пекине выпустит тематические марки «Спорт для мира». Об этом сообщили представители Почтовой администрации ООН. Они отметили, что организация впервые в своей истории выпустит марки специально в честь Олимпиады.

По словам руководства Почтовой администрации ООН, марки появятся в свободной продаже и будут стоить 0,58 и 1,30 американских долларов, 1,10 и 2 швейцарских франка, 0,85 и 1,80 евро. На них изображены представители зимних видов спорта, участвующих в Олимпиаде: хоккеисты, фигуристы, сноубордисты, бобслеисты, керлингисты, а также горнолыжники. Автором рисунков, использованных для марок, стал китайский иллюстратор Жуань Фэйфэй, сообщает портал портал «Жэньминь жибао».

Напомним, зимняя Олимпиада 2022 года в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Столица Китая станет первым городом в мире, принимающим у себя и летние, и зимние Олимпийские игры. Ранее в Пекине проводились летние Олимпийские игры-2008.

Торжественная церемония открытия зимней Олимпиады-2022 пройдет 4 февраля на Национальном стадионе Пекина «Птичье гнездо».

Фото: Официальный сайт Почтовой администрации ООН

Фото: Официальный сайт Почтовой администрации ООН

Фото: Официальный сайт Почтовой администрации ООН

Фото: Официальный сайт Почтовой администрации ООН

Фото: Официальный сайт Почтовой администрации ООН