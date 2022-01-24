Москва простилась с другом Ахматовой и учителем Бродского Анатолием Найманом

Анатолий Найман и Ахматова
Фото: Личный архив
Сегодня Москва простилась с Анатолием Найманом. Многие видели знаменитую фотографию: в лесу, возле бревенчатого домика, стоит Анна Ахматова, с высокой прической из седых волос и какой-то тюлевой накидке поверх платья. А рядом с ней - кудрявый молодой человек в свитере, немного похожий на художника Модильяни.
Книга этого молодого человека стояла на полке в каждом советском доме: Анатолий Найман "Рассказы о Анне Ахматовой", изданные в 1989 году в мягкой обложке и предупреждением на второй странице: "Издательство далеко не всегда разделяет оценки и мнения, высказанные авторами...".
Анатолий Генрихович проявил себя во многих ипостасях. Поэт, переводчик трубадуров. Старший друг и учитель Иосифа Бродского (тот называл его "на вы" и по имени-отчеству: Анатолий Генрихович). И даже автор песен, которые исполняла Алла Пугачева (!).
Довлатов запечатлел его в своем "Соло на ундервуде" как толстейшего тролля. "Не прикасайтесь ко мне", - ругалась женщина в общественном транспорте. "Не бойтесь, я помою руки", - невозмутимо отвечал Найман.
"Вы поэт? ну тогда почитайте строчки три." - просил он начинающих и довольных собой авторов.
Его шутки обожала Ахматова и даже переняла одну из них: "я не ревную, мне просто противно".
Еще будучи совсем юным, он стал ее литературным секретарем. Они познакомились в конце пятидесятых. Найману было 23 года, он писал стихи и, как и все поэты, искал встречи с великой. Нельзя сказать, чтобы первая встреча сильно задалась. В его память врезалась вареная морковка, которую принесли Анне Адреевне в качестве завтрака, и то, что Ахматовой его стихи не понравились.
"Как черной рыбой пляшет мой ботинок", - прочел молодой поэт.
- Мы говорили "ботинкА", - сухо поправила Анна Андреевна.
Спустя несколько лет он снова читал ей стихи и снова попался на том же:
- И ходят листья колесом вокруг туфля.
- Мы бы сказали "туфли", - снова поправила Ахматова.
Найман засмеялся, попытался пошутить что-то насчет сапожных просчетов, но она шутки не оценила. Зато оценила другое. Аристократичный, подтянутый, интеллигентный. Как писал позже Довлатов, "в его движениях изящество юного князя".
И все это он воспитал в себе сам. Отец его был инженером, мать - врачом.
Он не мог ей не понравится. Вскоре молодой человек стал ее литературным секретарем. Обязанности были невеликие: ответить на письмо, куда-то сходить, что-то отредактировать. Он всегда порывался сделать больше, но Ахматова охлаждала его пыл:
- Запомните, одно дело в один день.
Главным результатом его работы стали знаменитые "Рассказы о Ахматовой", выдержавшие множество переизданий.
Книга Анатолия Наймана об Ахматовой
Фото: Личный архив
Кто-то из обиженных на Наймана (таких было много) назвал его "Рассказы" карикатурой и пасквилем.
- Почему все ваши герои - смешные, и только вы - несмешной? - пыталась поддеть его в "Школе злословия" Дуня Смирнова.
Из его книги действительно узнаешь много забавного и домашнего об Анне Андреевне.
"Бобик жучку взял под ручку", - шутила она, когда молодой Найман подавл ей руку, чтобы вести гулять.
"Это очень ваше», - говорила молодым поэтам, когда те просили сказать что-нибудь о их творчестве.
"У меня есть такой прием, - учила она молодого секретаря. - Я кладу рядом с человеком свою мысль, но незаметно. И через некоторое время он искренне убежден, что это ему самому в голову пришло".
Что она там положила рядом с Найманом и воспользовался ли этим автор или не взял чужого - история умалчивает. Но очевидно, что его рассказы писались под большим обаянием и не были ни пасквилем, ни карикатурой. Перечитывая их, удивляешся: так сегодня уже не пишут. Представьте себе двухсотстраничное эссе, не разделенное на главы, где мысль плывет свободно и легко.
В одном из последних своих выступлений Анатолий Генрихович говорил, что современная поэзия слишком самовыражается, а поэт чересчур хочет отличиться. В его "Рассказах" такого желания не было. Это взгляд, без сомнения, любящий, немножко из-за кулисы, но не приоткрывающего всех тайн.
Кстати, когда Наймана спрашивали, как относилась к нему Ахматова, он отвечал так:
"Лучше верить и попасть в ловушку, чем не попасть в ловушку и не верить. Так вот она в ловушку не попала".
Анатолий Найман
Фото: Личный архив
"Он был самым язвительным человеком в Ленинграде. Говорил колкости даже Ахматовой", - предупреждал Довлатов.
На "Рассказы" Ахматова не обиделась (тем более, они были опубликованы после ее смерти). А вот другие обижались очень, даже когда имена не назывались, а маскировались под аббревиатурами вроде "Б.Б. и др". В этом Б.Б узнал себя филолог Михаил Мейлах, пришел в ярость и залепил Найману пощечину прямо в разгар Франкфуртской ярмарки, о чем написали все газеты.
К слову, это была не первая и не последняя пощечина.
Когда после очередного такого инцидента друзья подошли к нему, чтобы выразить сочувствие, он только улыбнулся:
- Надо же отвечать за свои слова. Вот я и отвечаю, правда, иногда бывает слишком больно.
Показательно его выступление на "Школе злословия". Кумушки-ведущие так и пытались поддеть Наймана. Мол, почему у вас и Кушнер такой-сякой, и вообще все такие-сякие. А сами-то вы кто? Тогда же прозвучало обидное слово "попутчик".
Но, что удивительно, Найман не обиделся, только смотрел своими красивыми глазами снисходительно-иронично. Его это не задевало:
- После какого-то возраста ты рассматриваешь свою жизнь как реинкарнацию предыдущей, - ответил он. - С высоты своего возраста ты всматриваешься в ту и, в общем, тебе дела нет до каких-то проправок к той жизни. Какая есть такая есть.
В его времена многие были знакомы с Ахматовой. В наше время он оставался один из немногих, кто связывал нас с Серебряным веком. "Он бы медиумом эпох", - справедливо написал о нем писатель Александр Иличевский, а поэт Дмитрий Веденяпин, сравнил Наймана с фехтовальщиком. Как фехтовальщик, наносил уколы, но и сам же их получал и не боялся этого. Ведь во всех своих книгах он говорил правду, такой, как он ее видел и чувствовал.
Кстати, до конца жизни он вел "сеанс фехтования" с Анной Каминской, неродной внучкой Ахматовой, которая, по его мнению, незаконно присвоила наследство Анны Ахматовой в обход ее сына, Льва Гумилева.
Каминская и Найман вели непримиримую вражду, приводя свои доводы на эту историю, свидетелей которой, кроме них, почти уже никого не осталось. Символично, что и умерли они с разницей в неделю, унеся это дело с собой.
Анна Каминская (неродная внучка Ахматовой) и Анна Андреевна
Фото: Личный архив
- Со смертью невозможно смириться, - сказал как-то Анатолий Генрихович. - В смерти все-таки есть какая-то дикость - часто людям приходится умирать некрасиво: лежать, болеть…
Но ему была подарена красивая смерть.
Анатолия Генриховича позвали на встречу со студентами Вышки. А спустя неделю - пригласили туда же выступить на конференции. Найман с радостью принял предложение. Подготовил доклад по Мандельштаму, встал за кафедру - и, прочитав несколько строк, потерял сознание.
С кафедры его увезли в больницу. А еще через несколько дней его не стало.
Анатолию Найману было 85 лет.
Последнюю запись Анатолия Генриховича на встрече со студентами в Вышей школе экономики можно посмотреть здесь.
***
Красота — была, красота — была.
Красота в переводе на мой
означает “была”. И сожгло дотла.
Ноль без палочки. И не ной.
Пепел шелком лег, и дымок взвился,
и на кукольном лбу зола.
Красота — была, вот и правда вся,
как глагол в прошедшем на —ла.
Только юность — цель, только юность — дар,
остальное — бурьян-былье.
А она — разбой и потом пожар,
и до смерти помнишь ее.
А что вся цветной витраж и пуста,
так и жизнь ни добра, ни зла,
ни кола, ни двора. А она — красота.
Красота. Что значит — была.