Бесстыдница Любовь Толкалина опозорилась на людях

Любовь Толкалина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Любовь Толкалина давно не стесняется показывать себя с разных ракурсов, в нарядах и без них. Для бывшей сожительницы режиссера Егора Кончаловского нет ничего зазорного в том, чтобы показывать себя в чем мать родила. Однако на днях актриса шокировала общественность и вовсе бесстыжим кадром.

Любовь Толкалина решила учинить провокацию, разместив в блоге откровенное фото. Красавица высоко задрала ножку, показав причинное место во всей красе. Общественность остро реагировала на стыдный кадр. "Мы со Львом Николаевичем приветствуем вас в этот аномально холодный день в Крыму. Лев Николаевич Снежный", - подписала публикацию бывшая сожительница Егора Кончаловского.

Звезда в свои 43 года может похвастать стройной фигурой и длинными ногами. Прекрасное лицо артистки и ее роскошные волосы делают ее похожей на принцессу из сказки. Вот только подавляющая часть фолловеров Толкалиной набросилась на бесстыжую знаменитость из-за раскованной позы.

Любовь Толкалина решилась на провокацию. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Многие решили, что Любовь опозорилась и показала на камеру часть прокладки. "Фото с торчащей прокладкой?", "А что вы хотели сказать, выкладывая это фото?", "У вас прокладка торчит!", "Ну зачем так позориться?", "Теперь можно понять Егора К", - обратились возмущенные россияне к актрисе. Очевидно, россияне надеялись, что Любовь выложит им что-то поприличнее.

Впрочем, артистка не обращает внимания на подобные замечания. Люди не раз обвиняли ее в моральном разложении и распущенности. Раскрепощенность звезды порой шокирует. "Все мои подписчики - жительницы провинциальных городов, которые привыкли видеть мое лицо исключительно в сериалах. И все очень блюдут мою праведность. И всем очень обидно, если вдруг я не соответствую. А я вообще не соответствую… Даже тому, какой я была пять минут назад", - высказывалась Любовь.

В одном из недавних интервью она рассказала, почему не стесняется своего обнаженного тела. "Дело в том, что я занималась синхронным плаванием с шести лет. Я же синхронистка", - заявила звезда в ходе YouTube-шоу "Георгий за кадром".

Родившаяся в Рязанской области Любовь, обнажаясь, таким образом выражает своей безграничный восторг при виде природных красот. "Нет вообще никаких шансов остаться равнодушной. Красота косит беспощадно. Потому что есть такие состояния, когда ты просто кричишь: «Стоп! Стоп! Остановите машину!» Просто бегом скидываешь с себя всю одежду и говоришь: «Просто снимай видео!» У меня бывает так очень часто", - делилась актриса.