Боль в животе и спазмы при вдыхании холодного воздуха: 5 неожиданных признаков проблем с сердцем

Заболевания сердечно-сосудистой системы лидируют среди причин смерти взрослого населения нашей планеты. Фото: Shutterstock

- Заболевания сердечно-сосудистой системы лидируют среди причин смерти взрослого населения нашей планеты. И речь не только о пожилых – болезни сердца молодеют, - напоминает главный терапевт Минздрава, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Оксана Драпкина. В большинстве случаев можно спасти жизнь и даже значительно восстановить ее качество, если вовремя принять меры: обследоваться и добросовестно выполнять назначения врача. Причем, не обязательно это будет пожизненный прием лекарств для сердечников. В стадиях, когда болезнь еще не запущена, нередко удается решить проблему, изменив образ жизни: если избавиться от лишнего веса, ввести ежедневные грамотные физнагрузки и т. п.

Однако на практике люди часто упускают начало «сердечных» болезней. В том числе, потому, что принимают их симптомы за признаки каких-либо других, временных неполадок в организме. Мол, стресс, недосып, погодные катаклизмы - надо перетерпеть, и само пройдет. В каких случаях тактика выжидания может оказаться не просто бесполезной, но и опасной, доктор Драпкина рассказала в своем интернет-канале. Эксперт назвала 5 распространенных состояний, которые большинство людей не связывают с заболеваниями сердца.

1. Боль в центре грудной клетки

«Сердце у нас находится слева, а если болит посередине, то это наверняка остеохондроз, какое-нибудь защемление нервов и т.п.», - рассуждают многие. На самом же деле наш «пламенный мотор» расположен примерно посередине грудной клетки, поясняет врач. Любая боль, давление или просто дискомфорт в этой области - повод обратиться к доктору.

Медики называют сердечную боль «ангинозной» (от лат. ango — «сжимаю, сдавливаю, душу»). Оксана Драпкина перечисляет ее частые признаки:

- ощущение тяжести, давления внутри, «кирпича на груди»,

- одышка,

- приступ страха смерти,

- возможный волнообразный характер: в течение 1-5 часов боль может нарастать и стихать несколько раз.

Даже если у вас бывают краткосрочные эпизоды ангинозной боли, которые исчезают в течение 5-10 минут - скажем, после прекращения физнагрузки, такие состояния нельзя игнорировать, предупреждает профессор Драпкина. Нужно обратиться к врачу.

От редакции: в условиях вспышки COVID-19 в ряде регионов вводятся ограничения на плановые приемы в поликлиниках кроме случаев острой боли. Но если приступы боли в сердце случаются у вас часто или длятся подолгу, то лучше не откладывать визит к врачу. При этом обязательно применяйте меры защиты: надевайте как минимум медицинскую маску, а лучше респиратор 2-3 класса защиты (это указывается на маркировке изделия).

2. Боль в животе

Редко кто при боли в эпигастрии (верхней части живота) заподозрит проблемы с сердцем. В основном мы грешим на разыгравшийся гастрит.

- Но существует абдоминальная форма инфаркта, которая сопровождается не классической болью в груди, а тошнотой, рвотой, болями в животе, - поясняет доктор Драпкина. - Из-за сходства с отравлением, приступом панкреатита или язвенной болезни подобный инфаркт сложно диагностировать.

Если вы приняли традиционные лекарства для снятия боли при заболеваниях ЖКТ, но приступ продолжается, нужно вызывать Скорую для диагностики инфаркта.

3. Боль, отдающая в руку, ногу, челюсть

Зачастую такие боли люди принимают за неврологические проблемы. Однако и неполадки в сердце могут приводить к тому, что болезненные ощущения возникают в руках, в спине, ключице, в челюсти.

Характерный признак сердечного происхождения боли - если она ничуть не меняется при движении или изменении положения тела, отмечает доктор Драпкина.

4. Реакция на холодный воздух

Если при выходе на мороз у вас «перехватывает дыхание», возникает давящая, сжимающая, жгучая или другая боль в груди либо появляется одышка, то с большой вероятностью есть какие-либо проблемы с сердечно-сосудистой системой, прогнозирует врач. Нужно обследоваться.

Морозы повышают риск инфаркта

После поставленного «сердечного» диагноза нужно особенно внимательно относиться к погодным условиям, советует Оксана Драпкина.

- Если про опасность жары многие сердечники знают, то про повышенный риск инфарктов в сезон низких температур – не всегда. Между тем зимой тоже нужно быть начеку: когда из тепла человек попадает в холод, сосуды сужаются — в том числе те, что питают сердечную мышцу. И это может стать причиной инфаркта.

Чтобы снизить риск опасных спазмов, старайтесь выходить из помещения на холод постепенно. Например, после теплой квартиры немного постойте в прохладном подъезде, рекомендует врач.

5. Одышка

Если бы не засилье ковида, многие сразу сочли бы одышку признаком проблем с сердцем. Но сейчас любые трудности дыхания чаще списывают на коронавирусную инфекцию. Плюс одышку могут вызывать панические атаки, число которых тоже растет из-за нескончаемой пандемии.

Оксана Драпкина дает ориентировку: на сердечный характер одышки могут указывать:

- проблемы с дыханием в состоянии покоя,

- в ситуациях, которые раньше не сопровождались нарушением дыхания: скажем, если еще недавно вы спокойно поднимались на 3-й этаж, а теперь задыхаетесь.

Главный терапевт Минздрава, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Оксана Драпкина

Советы доктора Драпкиной

- Любой сердечно-сосудистый диагноз — повод пересмотреть свои привычки. В первую очередь надо отказаться от курения и спиртных напитков. Или хотя бы свести алкоголь к минимуму. «Полезные» для сосудов дозы спиртного - миф, подчеркивает врач.

- При заболеваниях сердца, как ни крути, нужно сокращать употребление соли. А также снизить (не совсем отказаться, но уменьшить - насколько, подскажет врач) животные жиры в своем питании. Прежде всего желательно ограничить жирное мясо (свинину, баранину) и сливочное масло.

- Возможно, понадобится контролировать количество жидкости, поступающей в организм - если сочтет необходимым лечащий доктор. В этом случае советы «пить не менее 2 -3 л воды в сутки» точно не для вас.

- Разумные физнагрузки - один из самых эффективных способов противостоять ухудшению работы сердца и сосудов. Наиболее безопасной и полезной для всех без исключения считается кардиологическая ходьба - максимально быстрым шагом, но так, чтобы не было одышки. Желательно, чтобы прогулки были ежедневными и длились не менее 30-40 минут.

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