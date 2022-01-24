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Звезды24 января 2022 16:03

«На ТВ ходить отказываемся»: Победитель детского «Голоса» Данил Плужников перенес операцию и передвигается в аппарате Илизарова

Мама Данилы Плужникова рассказала, что артиста перестали звать на творческие телешоу
Егор АРЕФЬЕВ
Егор АРЕФЬЕВ
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Мама Данилы Плужникова рассказала, что артиста перестали звать на творческие телешоу

Мама Данилы Плужникова рассказала, что артиста перестали звать на творческие телешоу

Фото: Личный архив

История триумфа Дани Плужникова стала беспрецедентной. В 2016 году сочинский парень, страдающий спондилоэпифизарной дисплазией верхних и нижних конечностей (неизлечимое генетическое заболевание костей: руки и ноги мальчика перестали расти, позвоночник, таз и суставы сковывают регулярные боли) выиграл шоу «Голос.Дети-3», чем потряс всю страну. Наставники предсказуемо рыдали — зрители тоже.

14-летний парень ростом 110 сантиметров передвигался на костыликах, пел, сидя на подставке, даже микрофон ему было больно держать, но все же вокалист стойко перенес изнурительные этапы конкурса и достойно выиграл, набрав 61,7% голосов. И если в США настолько мощная и витальная история могла бы лечь в основу киносценария или, по крайней мере, стать мощным трамплином для мальчика, у нас — после выхода со сцены детского «Голоса» — Даня буднично продолжил борьбу за жизнь. Сначала шла война за обещанную квартиру в Сочи, затем после публикации в «КП» ситуация сдвинулась с места и ключи от двушки в микрорайоне Блиново все же вручили. Все это время мама артиста продолжала выбивать бесплатную коляску с электроприводом (стоит около 500 тысяч рублей), которую Плужникову отказываются выдавать, регулярно отфутболивая в бюро медико-социальной экспертизы — якобы диагноз не тот. Она до сих пор возит сына, которому трудно ходить, в обычной детской коляске. 26 января вокалисту в исполнится 20 лет. К этому времени он накопил десятки музыкальных наград и пережил множество операций по выпрямлению суставов, даже главный теледоктор России Елена Малышева подключалась к проблеме.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Словом, пугачевская песня «Нас бьют — мы летаем», что Данил спел в финале детского «Голоса», оказалась пророческой.

Но упорство семьи Плужниковых возымело плоды: они переехали из Сочи в Москву (взяли квартиру в ипотеку), сам артист собрал группу Pylllygrim, активно ведет инстаграм (более 92 тысяч подписчиков), продолжает заниматься благотворительностью и учится в училище эстрадного и джазового искусства РАМ им. Гнесиных. Только вот болезнь качественно жить по-прежнему мешает. Ситуация с тазобедренными суставами не дает покоя. Поэтому Данил сам настоял на проведении курса глобальной коррекции (комплекса операций, которые должны помочь восстановить ноги и выправить суставы), дождался квоты, взял академический отпуск и перенес несколько операций в курганском Центр Илизарова, после чего KP.RU и связалась с его мамой Ириной Афанасьевой, чтобы выяснить подробности лечения и планы вокалиста на жизнь.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Ирина Владимировна, как прошла операция? Как Даня себя чувствует?

- Все хорошо. День назад мы вернулись из Кургана, это далеко не первая наша операция. Уже третья по счету в этом направлении, начиная с сентября прошлого года — едем, оперируемся, возвращаемся домой. Дане поставили на ногу аппарат Илизарова. Это нужно для исправления искривления нижних конечностей. Все очень сложно, непрогнозируемо и долго. Нужно только надеяться на положительный результат. И наблюдать.

- После этой операции, судя по всему, начнется реабилитация? Самое долгое и нудное.

- Да, конечно. Будем работать с реабилитологом, делать специальные упражнения, чтобы не возникло контрактур (ограниченная подвижность) суставов. Разрабатывать оперированную ногу. Процесс долгий. Нам нужно сделать эту ногу опорной. И только потом смотреть в будущее.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Как же учеба?

- Мы взяли академический отпуск в училище Гнесиных, чтобы заняться ногами. Жалко, что это случилось на четвертый год обучения, последний курс, когда надо выпускаться. Но мы решили, что здоровье дороже.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Вы решили или Даня?

- Это было его решение и инициатива. Он настоял. Если бы не был готов к этому, не пошел бы на это. Ведь Даня прекрасно понимает, что ему жить с этими ногами. Если сейчас не начать работать с этим, в дальнейшем будет куда тяжелее.

- Есть приблизительные сроки заживления и адаптации?

- Мы можем предполагать, что угодно. Но нужно смотреть в динамике и делать контрольные МРТ, чтобы понять, как эффективно идет лечение. Месяц, три месяца, у людей взрослого возраста может и полгода зарастать. Очень хочется, чтобы в сентябре Даня вернулся к учебе, но все будет зависеть от его здоровья.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Даня собрал группу, выступает и пишет песни. Но почему его нет на ТВ? Неужели не зовут? Или вы не могли приходить на съемки из-за операций?

- Никуда не ходим. Года три как нет никакой связи с телевидением. Данила никуда не звали. Точнее, его с радостью приглашают на «Пусть говорят», когда речь идет о людях с инвалидностью, но петь не зовут. К сожалению. Ни в новогодние огоньки, ни куда. Поэтому в «Пусть говорят» мы не ходим.

- Спекуляция?

- Скажем так, музыканту не очень приятно слушать и разговаривать только об инвалидности. У Дани есть творчество, музыка, он отлично поет и развивается. Хочется, чтобы люди видели это. Но всех интересует его здоровье. Мы понимаем, что от этого не уйти. И тем не менее. Зовут выступать других артистов. И мы к этому уже привыкли.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- У Дани получается писать музыку, несмотря на все эти сложные пертурбации?

- По возможности. Он старается, но это отнимает много сил. Ездить никуда сейчас не может по понятным причинам: на ноге аппарат Илизарова. Находится дома. Он пишет демо-версии песен. Живем мы в Москве. Я на пенсии по уходу за Даней, все время с ним. Сочинская квартира осталась за нами.

KP.RU желает этому маленькому парню с огромным сердцем, стойким характером и железной силой воли выдержки и сил. Данил, выздоравливай и возвращайся на сцену!

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