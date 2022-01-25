Анекдоты: Падающие звезды - это окурки, которые ангелы по-быстрому выбрасывают, пока Бог их не засек

- Сынок, а ты «Войну и мир» за сколько бы прочитал?
- Ну баксов за сто.
* * *
- Я толстая?
- Ну что ты, дорогая. Ты просто модель! Дирижабля…
* * *
Лучше наслаждаться манией величия, чем страдать комплексом неполноценности.
* * *
- Если не секрет, какое ваше состояние?
- Шесть миллиардов.
- Долларов?!
- Нет, это мое место в списке Форбса.
* * *
Если вам надо выговориться, поделитесь с мужем. Он никому не расскажет, потому что ни хрена не слушает.
* * *
В бюро ритуальных услуг:
- Это у вас ритуальный фургон?
- Да.
- А почему весь салон в крови?
- Так ритуалы-то разные бывают.
* * *
- А давайте, девушка, просто посидим, чаю попьем...
- Хочу сказать, маньяк вы так себе.
* * *
Мужчине достаточно знать, что в него верят.
Женщине достаточно знать, что ее любят. И что она красивая. И что это платье ее не полнит. И что она не жирная. И что за баба тебе звонила. Им все надо знать!
* * *
- Что-то у тебя вид какой-то нездоровый.
- Это я начал вести здоровый образ жизни.
- Ну ладно тогда.
* * *
По уровню цинизма всех превзошел наш сосед Фима, который в 2 часа ночи за стенкой горланил в караоке песню Земфиры «Хочешь, я убью соседей, что мешают спать?».
* * *
- Ты зачем взял новый пакетик с чаем?
- У старого уже ниточка отвалилась.
- А новую пришить, что, рук нет?
* * *
Сема бросил свою девушку, потому что считал, что она с ним встречается ради денег.
Которые он ей должен…
* * *
Наследственность - это то, во что вы безоговорочно верите, когда ваш ребенок учится на пятерки.
* * *
- Алло, доктор, я по вашему совету купил клизму, куда ее теперь?
- Налейте в нее воды и засуньте ее себе в зад.
- Доктор, я, пожалуй, перезвоню, когда у вас будет хорошее настроение.