Анекдоты: Падающие звезды - это окурки, которые ангелы по-быстрому выбрасывают, пока Бог их не засек

- Сынок, а ты «Войну и мир» за сколько бы прочитал?

- Ну баксов за сто.

* * *

- Я толстая?

- Ну что ты, дорогая. Ты просто модель! Дирижабля…

* * *

Лучше наслаждаться манией величия, чем страдать комплексом неполноценности.

* * *

- Если не секрет, какое ваше состояние?

- Шесть миллиардов.

- Долларов?!

- Нет, это мое место в списке Форбса.

* * *

Если вам надо выговориться, поделитесь с мужем. Он никому не расскажет, потому что ни хрена не слушает.

* * *

В бюро ритуальных услуг:

- Это у вас ритуальный фургон?

- Да.

- А почему весь салон в крови?

- Так ритуалы-то разные бывают.

* * *

- А давайте, девушка, просто посидим, чаю попьем...

- Хочу сказать, маньяк вы так себе.

* * *

Мужчине достаточно знать, что в него верят.

Женщине достаточно знать, что ее любят. И что она красивая. И что это платье ее не полнит. И что она не жирная. И что за баба тебе звонила. Им все надо знать!

* * *

- Что-то у тебя вид какой-то нездоровый.

- Это я начал вести здоровый образ жизни.

- Ну ладно тогда.

* * *

По уровню цинизма всех превзошел наш сосед Фима, который в 2 часа ночи за стенкой горланил в караоке песню Земфиры «Хочешь, я убью соседей, что мешают спать?».

* * *

- Ты зачем взял новый пакетик с чаем?

- У старого уже ниточка отвалилась.

- А новую пришить, что, рук нет?

* * *

Сема бросил свою девушку, потому что считал, что она с ним встречается ради денег.

Которые он ей должен…

* * *

Наследственность - это то, во что вы безоговорочно верите, когда ваш ребенок учится на пятерки.

* * *

- Алло, доктор, я по вашему совету купил клизму, куда ее теперь?

- Налейте в нее воды и засуньте ее себе в зад.

- Доктор, я, пожалуй, перезвоню, когда у вас будет хорошее настроение.