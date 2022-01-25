Не только Алиса Теплякова: кто еще из известных вундеркиндов учился в МГУ

Главный вуз страны сейчас на слуху в первую очередь из-за истории с 9-летней первокурсницей факультета психологии Алисой Тепляковой

Отмечать день студента 25 января придумали в XIX веке студенты Московского императорского университета (так раньше назывался МГУ), приурочив событие ко дню основания alma mater. С тех пор у вуза в один день сразу два праздника. В этом году МГУ отметит 266-й день рождения, по традиции устроят гуляния с угощением медовухой, которую готовят по фирменному рецепту.

Главный вуз страны сейчас на слуху в первую очередь из-за истории с 9-летней первокурсницей факультета психологии Алисой Тепляковой. На факультете признаются: мол, за 55-летнюю историю психфака такие “малыши” у них еще не учились. Припомнили разве что 16-летнего студента, но, говорят, ничего дивного в его поступлении не было - просто парень пошел в школу в 6 лет. Не доводилось выдавать студенческие билеты и юным гениям, перескакивающим через классы по школьной программе. Поступить в МГУ - круто, конечно, но гораздо важнее его закончить, и в этом плане история Алисы Тепляковой только началась и чем закончится, пока неясно. Между тем в истории МГУ были юные гении, успешно отучившиеся в вузе и ставшие известными.

Нынешний ректор НИУ ВШЭ (с 2021 года) 43-летний Никита Анисимов - из семьи научных сотрудников Института проблем управления РАН. Но родители много работали, и ребенком в основном занимались бабушка и дедушка, учителя математики и истории. Никита рано научился читать и писать, в первый класс пошел на два года раньше сверстников, а в 15 лет стал студентом мехмата. В интервью признавался, что во время учебы было сложно встраиваться в коллектив, где все старше. Но это не помешало получить красный диплом в 20 лет. В 24 Анисимов защитил кандидатскую, через два года уже работал в ректорате МГУ, а в 33 стал самым молодым проректором.

Алексей Абрикосов - советский физик-теоретик, автор десятитомного “Курса теоретической физики”, по которому до сих пор учатся студенты и аспиранты российских и зарубежных вузов, академик РАН, Нобелевский лауреат (получил премию в 2003 году совместно с Виталием Гинзбургом и Энтони Леггетом). С детства считался вундеркиндом, в 20 лет блестяще окончил МГУ, а в 27 уже был доктором наук. Ученый - представитель знаменитого рода Абрикосовых.

Его отец был выдающимся патологоанатомом, который бальзамировал Ленина, а прадед - знаменитым промышленником, основавшим московскую кондитерскую фабрику, ныне концерн “Бабаевский”. Абрикосов известен и как ученик Льва Ландау - одного из крупнейших физиков-теоретиков XX века и нобелевского лауреата.

Ландау, к слову, тоже из вундеркиндов: в 14 лет поступил в Бакинский университет, причем сразу на два факультета - физмат и химический. Так вот Алексей Абрикосов известен еще и тем, что сдал в 19 лет (рекорд!) теоретический минимум - специальный экзамен, который был обязателен в МГУ для тех, кто хотел заниматься наукой под руководством великого Ландау. Позже Алексей Абрикосов и сам преподавал в МГУ.

Автор знаменитого «Горя от ума», а еще музыкант, дипломат Александр Грибоедов поступил в Московский университет на словесный факультет в 11 лет (1806 год). К этому времени он уже владел французским, немецким, английским, итальянским и греческим, а также свободно читал на латыни. По воспоминаниям его университетского товарища В. И. Лыкошина, которые приводит Википедия, Грибоедов посещал лекции в сопровождении своего гувернёра и «в ребячестве… учился посредственно», тем не менее, после полутора лет учёбы выдержал экзамен на учёную степень кандидата словесности, а в 15 лет окончил вуз.

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