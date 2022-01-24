Девушка поднялась на шпиль самого высокого здания в мире, туда, где летают самолеты: От эффектного видео захватывает дух

В кульминационный момент прямо за спиной Николь проплывает гигантский лайнер Фото: GLOBAL LOOK PRESS

То, что вы видите на этом снимке, не фотомонтаж, а реальный кадр из рекламного клипа авиакомпании Emirates Airlines. Британская каскадерша Николь Смит-Людвиг стоит на малюсенькой площадке, венчающей шпиль самого высокого здания в мире - 828-метрового небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае.

Девушка поднялась на шпиль самого высокого здания в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британка, одетая в форму стюардессы авиакомпании, приглашает прилететь в Дубай самолетами Emirates Airlines на выставку «Экспо-2020». Из-за пандемии ее проведение перенесли на осень прошлого года и зиму нынешнего.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Это уже второй такой ролик за последние месяцы. В руках Смит-Людвиг держит плакат с надписью «Я по-прежнему здесь». У него особая роль - прикрыть собой страховочный трос, которым Николь прикреплена к шпилю. Девушка периодически меняет плакаты с информацией о выставке, а ее съемка велась с парящего рядом дрона.

Трюку предшествовали долгие недели тренировки, а чтобы добраться до вершины шпиля, у съемочной группы ушел целый час.

В кульминационный момент прямо за спиной Николь проплывает гигантский лайнер.