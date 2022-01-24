"Рассмотрела вблизи": Дана Борисова раскрыла правду о болезни Андрея Малахова

Андрей Малахов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Андрей Малахов все чаще оказывается в центре внимания из-за своей внешности. Народ недоумевает, почему известный телеведущий так изменился. Когда артист начинал свою карьеру на телевидении, он мог похвастать роскошной шевелюрой, которую всегда стильно укладывал. Однако в последнее время многие поклонники прямо пишут о том, что на публике телеведущий вынужден носить парик. Ненатуральность шевелюры кумира решила проверить его давняя подруга Дана Борисова.

Какие только слухи не ходят последнее время про Андрея Малахова. Мол, он сейчас проходит терапию от страшного недуга. Но есть и другая версия. Якобы в свое время известный модник увлекался препаратами на основе стволовых клеток. А все происходящее с ним сегодня называют побочками от данного препарата. В частности, выпадение волос, бровей и ресниц. Меж тем сам виновник переполоха на сплетни никак не реагирует.

Меж тем сердобольные россияне вовсю молятся за здоровье кумира. "Он работает просто на разрыв. Он переживает, страдает, не спит, он пользуется, я знаю, снотворными таблетками. Так работать нельзя - есть такой, знаете, синдром ямщика: ты думаешь, что ты молодой, гонишь, загоняя себя, - сердце разрывается", - рассказывал Станислав Садальский.

Свои пять копеек решила вставить и давняя подружка Андрея. Телеведущая Дана Борисова рассказала, что на самом деле происходит с популярным шоуменом. "Гонят, что он плохо выглядит, говорят, что у него рак, - кипятится блондинка. - Вообще не понимаю, кто и зачем распускает эти слухи".

Борисова призналась, что видела своего приятеля неделю назад. "Я читала, что Андрей носит парик и решила сама это проверить. Подошла к нему, типа, сделать селфи совместное. И все рассмотрела вблизи. Никакой это не парик, а свои натуральные волосы",- цитируют красавицу Дни.Ру.

Борисова успела посплетничать с редакторами. "Они ничего странного тоже не видят и домыслы про рак отвергают", - сказала, как отрезала, Дана.