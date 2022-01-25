Изменившаяся Алена Апина появилась на публике после пластической операции

57-летняя певица продемонстрировала новую фигуру на кинопремьере Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Несмотря на коронавирусные антирекорды, светская Москва продолжает тусоваться: премьеры и вечеринки идут одна за другой. И даже понедельник не стал исключением: 24 января знаменитости собрались в театре-кабаре, чтобы оценить новый английский сериал "Ночные вызовы". И, конечно, продефилировать по ковровой дорожке под вспышки фотокамер.

На премьере отметились знакомые все лица: светская львица Светлана Бондарчук (которая недавно заявила, что тусоваться - это тоже работа), телеведущая Арина Шарапова, участницы группы "Фабрика", актеры Денис Шведов и Юрий Быков, а также певица Алена Апина. Для нее этот выход в свет стал первым после признания о пластической операции.

Алена Апина впервые появилась на публике после операции. Фото: предоставлено организаторами.

57-летняя звезда никогда не скрывала, что за свою моложавую внешность благодарна не только матушке-природе. Апина - адепт косметологии и пластической хирургии: надо подтянуть веки - не вопрос, убрать живот - да пожалуйста. Так, последний раз артистка решилась на структурирование тела, которое делает фигуру похожей на песочные часы: тонкая талия, крутые бедра. Результатами преображения звезда осталась довольна: она с удовольствием позировала репортерам в брюках с ремнем и по-молодежному полузаправленной рубахе. Не исключено, что доктор поработал и над лицом артистки: оно заметно посвежело.

- Поменять фигуру было мечтой с молодости, и только сейчас, спустя десятки лет, я обратилась к хирургу, - призналась недавно Алена Апина. - Дело в том, что у меня нестандартная фигура: никогда не было бедер, талии. Я не была рада своему отражению в зеркале. И вот я решила воспользоваться новой технологией, которая называется структурирование. У меня появилась талия, попа. До этого были мелкие вмешательства - блефаропластика, к примеру, косметические процедуры и еще много чего современного и крутого. Не буду лукавить, что моя внешность - это природа. Невозможно в 50 выглядеть на 30 и отрицать какие-либо вмешательства извне.

Редкий выход в свет: Апина позирует с дочерью Ксенией. Фото: предоставлено организаторами.

Кстати, на премьеру Апина пришла не одна, а в сопровождении дочери Ксении, которую 20 лет назад для певицы родила суррогатная мать. До этого артистка много лет лечилась от бесплодия, поэтому к воспитанию ребенка подошла с особенной осторожностью и ответственностью. В детстве Ксению тщательно прятали от лишних глаз, да и сейчас она крайне редко появляется на публике.