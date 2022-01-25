Телескоп Джеймс Уэбб добрался до своего вечного рабочего места

От Уэбба ждут исторических открытий - вплоть до обнаружения разумной жизни во Вселенной.

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope, JWST) или Джеймс Уэбб или просто Уэбб, как стали его называть, включил на 297 секунд свою двигательную установку и 24 января 2022 года максимально придвинулся к своему рабочему месту – в точку Лагранжа Лагранжа L2. Об этом сообщили специалисты NASA и ESA.

Твит американского космического агентства.

- Добро пожаловать домой, Уэбб! – поздравил телескоп Билл Нельсон, администратор американского космического агентства (NASA Administrator Bill Nelson). И выразил признательность команде, которое обеспечила прибытие космической обсерватории в место назначения.

- Мы стали на шаг ближе к раскрытию тайн Вселенной, - добавил администратор. - Не могу дождаться лета, чтобы взглянуть на первые снимки, которые Уэбб начнет передавать.

Ранее телескоп развернул свое гигантское зеркало. И теперь началась отладка оборудования.

Последний маневр телескопа: почти в самую точку Лагранжа

Точка Лагранжа L2 – одна из пяти, расположенных в системе Солнце-Земля, в которых силы притяжения светила и нашей планеты уравновешивают друг дружку. Объекты, попавшие туда – особенно в точку L2, не будут притягиваться ни к Солнцу, ни к Земле – погрузятся, что называется, в вечный покой. Такие точки и называют точками Лагранжа, по имени математика, который вычислил их координаты.

Некоторые вполне серьезные ученые полагают, что в точках Лагранжа могут быть размещены зонды инопланетных цивилизаций, отправленные к нам на разведку. Или капсулы с их посланиями, специально оставленными в спокойном месте миллионы лет назад.

По планам, новый космический телескоп должен проработать минимум пять лет. Но в точке Лагранжа он останется навечно. И если что, то пришельцы его обязательно найдут, когда бы они не прилетели в наши окрестности. И поймут, что здесь жили весьма разумные существа. Даже если не получится их, то есть нас, застать.

Точки Лагранжа в системе Солнце-Земля.

Подробнее о том, на что способна гигантская космическая обсерватория и какие именно тайны Вселенной астрономы рассчитывают раскрыть с ее помощью, читайте в нашем материале.