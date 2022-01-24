Драка за наследие Artik&Asti: Сможет ли новая солистка заменить покинувшую группу Анну Дзюбу

Создатель «Artik&Asti» представил новую солистку группы 26-летнюю Севиль Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ещё в начале осени в интервью Ксении Собчак создатель группы «Artik&Asti» Артик (Артём Умрихин) заверил поклонников, что слухи о разладе с солисткой коллектива Анной Дзюбой лишь вымысел завистников. Мол, Анна для него не просто коллега про группе, а крестная мать его детей, поэтому он в верности певицы уверен на миллион процентов.

Однако в ноябре Анна Дзюба покинула «Artik&Asti», объяснив фанатам, мол, «птичка» выпорхнула из клетки и готова начать сольную карьеру.

В блогах, между тем, обсуждали сплетни, якобы Анна тайком от Артёма начала записывать сольный альбом с автором «Грустного дэнса» Димой Лореном. Артём об этом узнал, поэтому и случился разлад.

Эти слухи косвенно подтверждает и то, что Умрихин и Лорен отписались друг от друга в соцсетях. Видимо, Анне действительно удалось переманить автора последних хитов «Artik&Asti» в свой сольный проект.

По иронии судьбы тот же Лорен в соавторстве с Умрихиным написал сольную песню Дзюбе и новому составу «Artik&Asti».

Песня Анны «Феникс» тут же возглавила все чарты. Впрочем, и трек «Artik&Asti» «Гармония» с новой певицей Севиль тоже бьет все рекорды прослушиваний.

Как пояснила в интервью «Новому радио» Анна Дзюба, она теперь не может исполнять хиты «Artik&Asti». Все права на песни принадлежат Артёму Умрихину. Но творческое имя «Асти» Анна оставила за собой. Умрихин против этого не возражал.

- Мне не принадлежат даже мои песни. Но в финансовом плане никто ни с кем не делился. Контракт у меня закончился еще в 2019 году. Я работала на совести и преданности, по старым условиям. Как сложилось, так сложилось. Я ушла ни с чем в сольное плавание,— рассказала Дзюба.

Анна Дзюба покинула «Artik&Asti» Фото: Личный архив

Высказался и Артём по поводу распада коллектива.

-За 11 лет существования группа «Artik & Asti» никогда не участвовала в интригах, склоках, сплетнях, грязных рекламах, мы никогда не хайпили за счет других, не участвовали в скандалах и тд,-написал в своём Инстаграме Артём Умрихин, представляя новый хит группы.- Я выстраивал репутацию группы на определенных принципах и ценностях, и репутация группы говорит сама за себя.

Многие авторы и исполнители равнялись и равняются [на нас]. В мире музыки появился вообще отдельный термин «в стиле Artik & Asti».

Все комментарии насчет происходящего я оставлю на потом, когда весь хайп и ажиотаж утихнет, а сейчас просто пусть звучит музыка, пусть настанет «Гармония».

И к этому сообщению Артём добавил, что несмотря на уход из группы Анны Дзюбы, он рад ее успеху и считает ее талантливой артисткой.

В следующем обращении к поклонникам создатель «Artik&Asti» представил новую солистку группы 26-летнюю Севиль.

- Каким-то чудесным образом и стечением обстоятельств мне попалась видеозапись Севиль с исполнением нашей песни «Чувства»! Я пересматривал и переслушивал это видео сотни раз и все больше и больше всматривался в детали, вслушивался в голос и понимал, что она крутая.

Севиль - полноценный профессиональный музыкант, вокалистка, которая всю жизнь поет, участвовала во многих конкурсах, вокальных шоу и давно доказала свой профессионализм. У нее свой индивидуальный тембр, свой собственный окрас и харизма в исполнении.

Как выяснилось, новая солистка группы принимала участие в шоу «Голос», сражалась в команде Леонида Агутина. Также участвовала в других громких проектах: «Суперстар», «Х-Фактор», в «Новой волне».

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Новой солистке будет сложно»

- Конечно, прежнюю солистку группы «Artik&Asti»- Анну - поклонники любили и уважали. Если новая солистка группы - Севиль, сможет проявить свою индивидуальность, свой уникальный стиль, поклонники группы примут и полюбят ее, - считает психолог Анна Белявская.- Безусловно, Севиль будет сложно. Сравнения двух солисток - новой и прежней - не избежать. Также, поклонники группы будут искать те достоинства в новой солистке, которые им нравилось в Анне Асти. Но мир не стоит на месте. Следует признать, что успех требует перемен. Стоит поблагодарить Анну за ее творчество в группе и так же, с уважением принять Севиль. Дать ей время на то, чтобы она смогла правильно раскрыться перед поклонниками «Artik&Asti». Группа сможет остаться на вершине популярности, если поклонники с уважением и терпением отнесутся к новой солистке, а новая солистка - Севиль, в свою очередь, продемонстрирует свою уникальность и исключительность, чего и требует реализация творческого начала.