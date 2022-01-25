МакSим отсудила у бывшего мужа права на старшую дочь

МакSим с дочкой Александрой. Фото: Инстаграм.

МакSим пока не торопится возвращаться на сцену: певица не только восстанавливается после тяжелого коронавируса, но и утрясает семейные дела. На днях суд вынес решение по иску артистки к отцу ее старшей дочери - звукорежиссеру Алексею Луговцову. Звезде удалось отсудить у экс-супруга права на дочь

Как выяснилось, 12-летняя Александра была прописана в квартире отца. В своем иске Марина Максимова попросила суд определить место жительства Саши с матерью.

- После нескольких заседаний, на которых присутствовал адвокат истца Александр Карабанов, было принято решение удовлетворить требование Максимовой Марины в полном объеме, - сообщили «СтарХиту» источники в Жуковском городском суде.

Пока неизвестно, собирается ли певица в дальнейшем подавать в суд иск на алименты, которые должен платить на дочь ее бывший гражданский муж.

В 2008 году Марина и Алексей устроили красивую церемонию бракосочетания на индонезийском острове Бали. Фото: соцсети.

Певица и звукорежиссер прожили вместе несколько лет, хотя официально никогда не регистрировали свои отношения. Тем не менее, в 2008 году пара устроила красивую церемонию бракосочетания на индонезийском острове Бали по местным обычаям. Вскоре у них родилась дочь Александра. А в 2011 году МакSим и Алексей расстались. Саше тогда было два года, она осталась с мамой. Отец в ее воспитании практически не принимал участия и, судя по всему, никогда не стремился финансово помогать дочери.

Гражданские супруги расстались отнюдь не друзьями, однако потом смогли помириться. Несколько лет назад МакSим сняла Алексея в своем клипе на песню «Дура» и сообщила: «У нас сейчас все прекрасно. Я рада, что удалось преодолеть трудности». Но теперь, похоже, отношения экс-супругов вновь испортились.

Свою младшую дочь Машу певица родила от бизнесмена Антона Петрова. С Антоном Марина познакомилась во время корпоративной вечеринки, на которой она выступала. Их дочь появилась на свет в октябре 2014 года. Правда, Антон и Марина расстались еще до рождения девочки - бизнесмен ушел к другой. Новой избранницей Петрова стала Елизавета Брыксина, дочь миллионера и депутата Госдумы. Встречаться с ней гражданский муж MакSим начал, когда Марина была на седьмом месяце беременности. Когда Антон и Елизавета сыграли свадьбу, его дочке от МакSим исполнилось 11 месяцев.

Правда, от заботы о дочери Петров не отказался. По слухам, именно он купил МакSим и ее детям роскошную квартиру в центре Москвы, стоимость которой риелторы оценивают в 200 миллионов рублей. Говорят, именно бывший возлюбленный певицы оплачивал ей частную палату, когда она болела коронавирусом. И сейчас, когда артистка перестала выступать, помогает ей материально.