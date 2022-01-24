«Комсомольская правда» выступает партнером социального проекта «Героям – быть!»

«Комсомольская правда много лет поддерживает благотворительные инициативы в России, как бизнеса, так и НКО

Герои публикаций «Комсомольской правды» стали участниками конкурса в двух номинациях: «Спасательный круг» (подвиг ради спасения жизни) и «Народный герой» (специальная номинация).

Эти заявки будут бороться за победу наравне с другими. Голосование пройдет в онлайн-режиме – каждый сможет отдать голос за участников на сайте www.tobehero.ru. По его результатам будет сформирован шорт-лист, а финалисты приглашены на церемонию награждения в Москву. Старт голосования состоится в ближайшее время.

«Комсомольская правда много лет поддерживает благотворительные инициативы в России, как бизнеса, так и НКО, удерживая лидерство в рейтинге СМИ, пишущих о социальной ответственности. В нашем проекте «Доброволец» мы пишем не только о деятельности благотворительных фондов, но и об отважных поступках обычных людей, живущих рядом с нами. Мы считаем, что герои из наших статей заслуживают внимания такого важного проекта! - считает Александра Калашникова, руководитель по развитию социальных проектов медиагруппы «Комсомольская правда.

"Героям - быть" 2020

Цели «Героям – быть!» - развитие волонтерства и добровольчества в РФ, содействие нравственному воспитанию молодежи, популяризация героических поступков обычных людей.

Лауреаты конкурса будут определены по 7 номинациям. Помимо «Спасательного круга» и «Народного героя» это «Быть человеком» (волонтерская деятельность, благотворительность), «Оберегая планету» (деятельность в области охраны окружающей среды), «Всегда в сердце» (военно-патриотическая работа), «Команда героев» (социально-ответственная компания), «Вирус добра» для фондов и некоммерческих организаций.

«Мы рады, что наш проект поддерживает такое значимое российское СМИ как «Комсомольская правда» – издание с огромной аудиторией читателей, освещающее, в том числе, и события из мира благотворительности и добровольчества. Мы верим, что совместными усилиями сможем помочь популяризации темы волонтерства и героических поступков простых людей, - отметила Дарья Топильская, исполнительный директор АНО ЦСП «Быть человеком» - организатора инициативы.

Напомним, «Героям – быть!» проводится с 2015 года. За это время было награждено свыше 100 героев от более 50 предприятий, получено более 600 заявок из 65 регионов России.

Цели «Героям – быть!» - развитие волонтерства и добровольчества в РФ

АНО ЦСП «Быть человеком» создан с целью привлечения внимания общества к теме честного и самоотверженного труда обычных людей, их социально-значимых поступков, создания позитивных образов и примеров уважительного отношения к человеку, семье и государству в целом.

ЦСП занимается консолидацией действий власти, общественных организаций и промышленных предприятий по формированию национального самосознания и активной гражданской позиции у людей рабочих профессий и членов их семей.

Партнеры инициативы https://tobehero.ru/about/supporters/.

В 2022 году ЦСП «Быть человеком» получил поддержку Фонда Президентских грантов на организацию Школы социальной журналистики.