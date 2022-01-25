Президент США признал, что не умеет толком пользоваться смартфоном

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Многие из нас сталкиваются с ситуацией, когда близкие люди старшего возраста не могут разобраться с современными гаджетами, и обращаются с просьбами к своим детям и внукам.

Выяснилось, что 40-летняя дочь американского президента Джо Байдена, Эшли знакома с этой проблемой не понаслышке – именно ее просит о помощи нынешний глава Белого дома, столкнувшись с очередными трудностями при использовании смартфона.

Во время выступления на мероприятии, посвященном усилиям по снижению цен, Байден, говоря об электронике, отметил, что некоторые производители «умной» техники на сегодняшний день дают возможность покупателям самостоятельно ремонтировать приобретенные устройства.

– Не уверен, что я знаю, как это делать. Когда у меня любые проблемы с телефоном, я звоню своей дочери, – признался американский лидер.

В том, что 79-летнему главе Белого дома периодически нужна помощь в обращении со сложной техникой сомневаться не приходится: помимо того, что он является рекордсменом по возрасту среди всех президентов США, он нередко путает имена, даты и названия.

Так, в декабре он несколько раз назвал вице-президента США Камалу Харрис президентом страны, в видеообращении, опубликованном в соцсетях в январе заявил, что у американцев есть причины надеяться на «хороший 2020 год», а раньше никак не мог справиться с греческим алфавитом, называя «омикрон» «омикроном».

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