Во Франции провели очередной конкурс красоты, чтобы спасти дерево

Каштан посадили в чистом поле, вдали от маленького села, но спустя столетия дерево зеленеет уже в предместьях большого города. Фото: twitter.com/iledefrance

Во Франции не существует законов, защищающих от вырубки старые деревья. Вот неравнодушные чиновники и общественность и придумали особый конкурс, чтоб хоть как-то уберечь могучие каштаны и дубы.

В коммуне Ивелин, что в северной части Франции, жителей попросили выбрать самое красивое дерево. Им стал величественный каштан, который был посажен в 1691 году, во времена правления Людовика XIV, известного также как Король-Солнце.

Каштан посадили в чистом поле, вдали от маленького села, но спустя столетия дерево зеленеет уже в предместьях большого города.

Высота его составляет 12 метров, а ширина кроны – 18 метров, передает Le Point.

Существует легенда, что преемник Короля-Солнца, Людовик XV, как-то проезжая мимо, изволил отобедать в сени этого каштана, для чего под ним был разбит шатер, причем королевский повар использовал для приготовления одного из блюд свежие каштаны прямо с дерева.

- Помимо историко-ботанического аспекта, главной целью конкурса является защита деревьев – победителей, - объясняют организаторы. – Присвоенный титул «красивое дерево» не позволяет муниципалитету спилить каштан и установить на его месте, например, остановку общественного транспорта или открыть автостоянку. Мы в буквальном слове защищаем свои корни.

Дереву-победителю присуждается не только титул. На его ствол крепится специальный знак. А конкурс проводится начиная с 2000 года. Всего во Франции королями и королевами красоты стали тысячи каштанов, дубов и лип.

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