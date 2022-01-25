Кейт Миддлтон планируют присвоить звание полковника

Герцогиня может стать второй женщиной-полковником за всю историю подразделения, образованного в 1656 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как британского принца Эндрю лишили всех воинских званий из-за обвинения в сексуальном насилии и связи с несовершеннолетней Вирджинией Джуффре с подачи финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, управление гренадерским гвардейским полком по умолчанию перешло к королеве Елизавете II, которая имеет почетное звание шеф-полковника.

Но журналистам стало известно, кого хотят видеть в качестве полковника высокопоставленные офицеры.

По заявлению журнала The Times, который ссылается на собственный источник в руководстве гвардейского полка, на место командира прочат супругу принца Уильяма, герцогиню Кембриджскую, Кейт Миддлтон.

– Мы все восхищаемся тем, как она приспособилась к ролям в королевской семье и как ведет себя. Кажется, что она никогда не ошибается, – сообщил инсайдер.

Если это случится, 40-летняя герцогиня станет второй женщиной-полковником за всю историю подразделения, образованного в 1656 году.

Несмотря на то, что гренадерская гвардия после Второй мировой войны была значительно сокращена, а в настоящее время военнослужащие полка выполняют в основном церемониальные задачи (в частности, несут гроб с телом монарха во время похорон), это вполне боеспособное подразделение, принимавшее активное участие во множестве вооруженных конфликтов, включая войны в Персидском заливе, Ираке и Афганистане.