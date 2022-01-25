Джо Байден грязно выругался

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Корреспондент медиахолдинга Fox News Питер Дуси после заседания Совета Белого дома по конкуренции, посвященного снижению цен в стране, задал президенту США Джо Байдену неудобный вопрос и получил в ответ порцию ругательств.

Инцидент произошел в тот момент, когда журналисты после окончания мероприятия выкрикивали вопросы из зала, в надежде получить хоть какой-то ответ от высшего руководства страны. И Питер Дуси получил.

– Не могли бы вы ответить на вопрос об инфляции? Считаете ли вы инфляцию политической обузой в среднесрочной перспективе? – обратился корреспондент к Байдену.

И услышал в ответ:

– Это большой плюс – больше инфляции. Какой тупой сукин сын.

По всей видимости, Байден, комментируя вопрос журналиста, был уверен, что его микрофон уже отключен. Однако это оказалось не так. Позже стало известно, что президент США лично перезвонил репортеру, чтобы принести извинения. А вот сам Дуси утверждает, что не слышал этой реплики в свой адрес, поскольку в помещении стоял шум. Правда, по его словам, ему об этом тут же рассказали коллеги.

По мнению американских СМИ, Байден все чаще сталкивается с неудобными вопросами и нередко в последнее время теряет терпение. Так недавно он назвал «глупым» вопрос о том, почему он уступает президенту России Владимиру Путину инициативу в ситуации с Украиной.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пытаясь сгладить неприятное впечатление от резкости Байдена, буквально накануне инцидента с корреспондентом Fox News заявляла о том, что президент США «уважает ценность свободы прессы».