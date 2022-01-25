Военные моряки России и Китая отработали освобождение захваченного корабля

В ходе учения российские корабли совместно с китайскими ВМС осуществили тактическое маневрирование и организацию досмотровых действий условно захваченного грузового судна, в качестве которого был использован танкер "Борис Бутома". Фото: Министерство обороны РФ

В западной части Аравийского моря отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Трибуц", большого морского танкера "Борис Бутома", а также ракетного эсминца "Урумчи" и корабля комплексного снабжения "Тайху" военно-морских сил (ВМС) Китайской Народной Республики приняли участие в совместном российско-китайском военно-морском учении "Мирное море-2022".

- В ходе учения российские корабли совместно с китайскими ВМС осуществили тактическое маневрирование и организацию досмотровых действий условно захваченного грузового судна, в качестве которого был использован танкер "Борис Бутома". Моряки двух стран отработали освобождение условно захваченного судна и осуществили передачу вертолетным способом условно раненого человека с БПК "Адмирал Трибуц" на эсминец "Урумчи". Для этих целей использовался палубный вертолет Ка-27ПС морской авиации ТОФ, - сообщили в Минобороны России.

После завершения учения отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота продолжил выполнения задач по плану дальнего похода.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока в декабре 2021 года. Корабли приняли участие в российско-индийских военно-морских учениях "PASSEX" и российско-ирано-китайском военно-морском учении "CHIRU-2022".

Напомним, что 24 января военные корабли Балтийского флота отправились в "оперативно важные районы" Средиземного, Северного, Охотского морей, Атлантического и Тихого океанов. 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники и около 10 тысяч военнослужащих примут участие в совместных учениях с другими флотами.

Объединенные в несколько тактических групп, экипажи боевых кораблей будут отрабатывать задачи с подразделениями Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам России с морских и океанских направлений.