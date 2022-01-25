В Королёве женщина из-за ссоры с сожителем пыталась убить себя и их 6-месячного ребёнка

Фото: Александр ГЛУЗ

Это произошло в одной из квартир на улице Полевой проезд в подмосковном Королёве. 26 летняя Марина (имя изменено) находилась дома с 6-месячным сыном. Вечером женщине позвонил её 29-летний сожитель Артём (имя изменено) и сообщил, что задержится на работе. Марине эта новость не понравилась, пара стала ссориться по телефону. Ссора переросла в скандал, они сильно разругались. Вскоре после этого на телефон Артёма пришло сообщение, в котором говорилось - "сына ты больше не увидишь".

Мужчина пытался дозвониться до Марины, но она больше не поднимала трубку. Тогда Артём помчался домой. Открыв дверь он нашёл своих сожительницу и ребёнка в бессознательном состоянии. Мужчина вызвал скорую помощь.

— Из квартиры бригадой скорой помощи в бессознательном состоянии была доставлена в Королевскую ГБ 26-летняя женщина. Вместе с ней был госпитализирован 6-месячный ребёнок, — сообщил источник kp.ru.

Марину врачи оставили в больнице, а малыша осмотрели и отдали отцу. Ребёнок не пострадал, а вот его маме после случившегося потребуется лечение. Информацию о пациентке передали в полицию. В квартиру сразу выехали оперативники. Они осмотрели место происшествия.

— В квартире были обнаружены бутылки из-под алкогольных напитков, а так же пустые блистеры из-под лекарственных препаратов. Кроме того в помещениях присутствовал запах бытового газа. Сейчас по данному факту проводится проверка, — сообщил источник kp.ru.

Полиция ждёт возможности опросить саму Марину, когда врачи разрешат это сделать.