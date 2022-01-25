Более сотни работников немецких церквей заявили о своей гомосексуальности и выдвинули 7 необычных требований

Участники своеобразного флэшмоба провели свою акцию в рамках инициативы «За единую церковь без страха». Фото: Shutterstock

Неожиданный «каминг-аут» (признание в своей гомосексуальности) совершили на днях 125 представителей Римско-католической церкви (РКЦ) в Германии. Как пишет «Немецкая волна», в число тех, кто открыто заявил о своей гей-ориентации, вошли бывшие и действующие священнослужители, административные работники РКЦ, а также люди, участвующие в работе ее различных структур.

Участники этого своеобразного флэшмоба провели свою акцию в рамках инициативы «За единую церковь без страха». Они выдвинули 7 требований:

1. Возможность работать в церкви не скрывая свою ориентацию;

2. Доступ к любой деятельности в рамках РКЦ;

3. Изменение правил приема на работу в церковные структуры, чтобы избежать дискриминации;

4. Пересмотр доктринальных положений РКЦ «с учетом положений как теологии, так и современной науки»;

5. Возможность участия в Таинствах церкви для гомосексуалистов и гомосексуальных пар;

6. Участие РКЦ в противодействии всем формам дискриминации ЛГБТ;

7. С учетом того, что церковь за свою историю причинила много страданий гомосексуалистам, участники надеются, что «священники примут ответственность за это от имени церкви».

Отношения Ватикана к тематике ЛГБТ неоднозначно. В марте 2021 года в РКЦ заявили, что однополые пары, собирающиеся вступить в союз, не смогут получить благословление в церкви. В своем пояснении Конгрегация доктрины веры отметила, что постоянные однополые отношения не подпадают под определение брака, то есть существующего между мужчиной и женщиной и «рождающего новую жизнь».

При этом представителей сексуальных меньшинств могут благословлять по отдельности. В Конгрегации доктрины веры указано, что церкви могут принимать и заботиться о людях нетрадиционной сексуальной ориентации.