«Дом-2» для животных: Валерий Комиссаров запускает новое шоу

Валерий Комиссаров запускает новый проект и надеется, что он переживет "Дом-2".

Валерий Комиссаров 18 лет назад придумал телешоу «Дом-2», а теперь продюсер запускает новый проект. В шутку в сети его называют «Дом-2» для животных. Но Комиссаров уже заявил: «Это не звериный «Дом-2». Может быть похоже лишь тогда, когда кто-то начнет грызться друг с другом. Но прямые включения будут: стримы, кошачьи и собачьи сериалы...»

Телепродюсер Комиссаров в этот раз решил, что сейчас не хватает доброго проекта без негатива, ссор и фейков. Поэтому запускает с 1 февраля на YouTube, в ТикТоке и всех стриминговых платформах два канала с непрерывной сеткой вещания: «Первый кошачий» и «Первый собачий».

Валерий Комиссаров рассказал kp.ru о деталях проекта и бизнес-плане: «Мы рассчитываем, что программа будет иметь высокие рейтинги и будет окупаться по рекламной модели. При этом большую часть будет занимать благотворительность. Мы хотим развивать культуру благотворительности. Общество определяется по отношению к детям, старикам и животным. Это классическое определение гуманизма общества. Планируем ежедневные выпуски, где мы будем спасать и пристраивать животных».

Обвинений в живодерстве не боится. Так как проект напротив — в поддержку питомцев. Комиссаров планирует помогать приютам с бездомными животными. Его проект стартует с животными, приобретенными в питомниках: восемь кошек и восемь собак, две лисы, три енота, будут морские свинки и птицы. Обещают следить за судьбой каждого животного. Жить они будут неподалеку от столицы в благоустроенном частном доме - у кошек и собак по отдельному этажу, площадью 200 квадратных метров. У животных устроены отдельные спальни, кухни, кабинеты и так далее. Даже спа-салон есть с джакузи. Съемки будут идти круглосуточно, поэтому на площадке постоянно находятся два ветеринара. Камеры установлены во всех помещениях – их больше 40 штук.

Комиссаров уверяет, что претензий у зоозащитников быть не может, так как проект будет напротив будет устраивать животным «красивую» жизнь, также обещают помогать в устройстве бездомных животных.

Как известно видео с домашними животными в социальных сетях стабильно набирают хорошие просмотры – эти сюжеты поднимают людям настроение. Поэтому цель создания каналов – контент, из которого народ будет черпать позитивные эмоции. Сетка вещания – непрерывная: шоу про здоровье, психологию, «Вести из лотка», утренняя гимнастика, юмор. Комиссаров обещает параллели с нашими буднями: «А кто же из нас животное?» Глядя на собак и кошек, понимаешь, что животные-то не они - а те, кто ради собственного пиара готовы нагадить на стол». Ведущими пригласят звезд, также знаменитости будут приезжать на площадку со своими домашними животными.