До этого уже сидел: Задержан подозреваемый в ограблении вдовы Градского

Вдова Александра Градского Марина Коташенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

Подмосковными полицейскими задержан один из подозреваемых в ограблении вдовы Александра Градского.

Напомним, нападение на Марину Коташенко произошло 16 января. По словам женщины, на ЦКАД в ее «Лексус» врезался другой автомобиль, а когда она остановилась на обочине, в салон ворвались трое мужчин в масках. Неизвестных женщина описала как «кавказской внешности, с характерным акцентом». Преступники угрожали вдове пистолетом, заставили проехать в загородный дом Коташенко и отдать им спрятанные под кроватью деньги - 100 млн рублей.

Итак, спустя девять дней задержан первый подозреваемый. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения», - рассказала Волк.

Тем временем источник в правоохранительных органах сообщает, что задержанный 27-летний мужчина - уроженец Таджикистана. Судимость имеет (статья пока неизвестна) именно на территории России.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Напомним, по одной из версий вдова Градского могла инсценировать собственное ограбление, чтобы вывести из-под грядущего раздела наследства большую сумму наличными. До сих пор серии кажется странным, почему Коташенко обратилась в полицию лишь через шесть с лишним часов после ограбления. Нападавших, напомним, жертва описала как кавказцев, а на самом деле искать нужно было азиатов. Тоже подозрительно? Направляла не по тому следу?

- Нельзя так говорить однозначно, - считает источник. - Во-первых, женщина в шоковом состоянии могла неверно оценивать ситуацию. Во-вторых, преступники разного этнического происхождения, в том числе даже славяне, иногда во время налетов специально говорят, имитируя кавказский акцент, чтобы затруднить дальнейшие поиски подозреваемых.

По информации kp.ru, задержанного по делу об ограблении Марины Коташенко удалось отследить благодаря скрупулезной работе с записями с камер видеонаблюдения - на одной из них предполагаемый грабитель все-таки засветил свое лицо.