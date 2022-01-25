Перед нападением проехал 500 км: Что известно о мужчине, которого задержали за ограбление вдовы Градского

Раскрыта личность подозреваемого в ограблении вдовы Градского Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сайту kp.ru стали известны некоторые подробности из биографии задержанного по громкому делу об ограблении вдовы певца Александра Градского. Напомним, 16 января трое неизвестных, угрожая пистолетом, заставили Марину Коташенко отдать им 100 млн рублей, которые хранились в загородном доме.

Спустя девять дней МВД сообщило о задержании первого подозреваемого.

Умеджону Жабборову 27 лет. Он уроженец Согдийской области Таджикистана.

- На допросе мужчина заявил, что проживает в Москве более десяти лет. Но официально нигде не работает, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Жабборов признался, что ранее был судим. Отсидел год в колонии за то, что пытался дать взятку сотруднику полиции, который проверял его документы.

СРАБОТАЛА СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ

- Утром во вторник, 25 января, Умеджона Жабборова задержали на станции метро Дмитровская, - продолжает источник. - Его опознала система распознавания лиц.

По словам нашего собеседника, после ограбления вдовы известного артиста была проведена скрупулезная работа с записями камер видеонаблюдения, которые могли заснять участников ограбления. Лицо Жабборова удалось опознать. Оно попало в базу разыскиваемых. Сегодня утром система сообщила об обнаруженном сходстве.

- Сам задержанный на данный момент свою вину отрицает. Говорит, якобы ничего об ограблении не знает. Но все его слова, включая информации о судимости, нужно еще тщательно проверять.

Тем временем, корреспонденту kp.ru удалось выяснить интересную деталь. Судя по всему, Жабборов обманул полицейских, заявив, что больше десяти лет живет в Москве. В Воронежской области на его имя было зарегистрировано ИП, мужчина занимался частным извозом. Таксовал в 2019-2021 годах. Осенью прошлого года ИП было закрыто. То есть, еще несколько месяцев назад Жабборов все еще жил в Воронеже. Однако некий шлейф все еще тянется. В одном из судебных участков разбирают иск к Жабборову. По нашим данным, таджикский таксист устроил ДТП, по ОСАГО пострадавшему выплатили не всю стоимость реального ремонта. Разницу человек потребовал с Жабборова. Материалы поступили в судебный участок в декабре прошлого года. Первое заседание должно было состояться 19 января. (Напомним, ограбление произошло 16 января).

- Но Жабборов на заседание не явился. Пришлось перенести. В настоящий момент мы не можем его найти по указанному адресу в Воронеже, - сообщил kp.ru источник в суде.

Получается, чтобы принять участие в «акции», Умеджон Жабборов промчал из Воронежа в Подмосковье около 500 километров. А после ограбления пытался скрыться в большом городе.

КТО ЗАКАЗАЛ ЭТО ОГРАБЛЕНИЕ?

Очевидно, что Жабборов, если он действительно имеет отношение к нападению на вдову Градского, - скорее всего лишь рядовой исполнитель. Но по нему могут выйти на след остальных участников ограбления.

- Конечно, в подобных делах всегда есть некий организатор, - рассказал kp.ru подполковник полиции в отставке, бывший оперативник РУБОП (регионального управления по борьбе с организованной преступностью) Станислав Рыбчинский. - Есть человек, который собирает команду и распределяет в ней роли. Кто-то машину хорошо водит. Кто-то умеет психологически подавлять жертву.

По словам эксперта, дальнейший успех раскрытия преступления зависит от допросов в первые часы после задержания.

- Многие приезжие из Средней Азии предпочитают молчать, отнекиваться и до последнего ждут какой-то эфемерной помощи извне, - говорит Рыбчинский. - Но есть и другой фактор. В свое время я участвовал в задержании преступников, которые совершали грабежи на МКАД. Выяснилось, что в банде были собраны исключительно выходцы из только одной среднеазиатской республики. Был вербовщик, который набирал «пехоту» на родине, в кишлаках. И все эти «рядовые» знали: если они на допросах начнут открывать рот, плохо сделают их родным, которые остались дома. Так что сейчас успех расследования зависит от того, смогут ли сотрудники полиции разговорить этого человека.