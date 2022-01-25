«Илья зовет мамой, а от Дани полный игнор»: Мама Дани Милохина рассказала, как живет спустя год после встречи со знаменитыми сыновьями

Мать Дани Милохина попросила прощения у сына Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ровно год прошел со дня встречи знаменитых братьев -блогеров Ильи и Дани Милохиных с родной мамой. Любовь Милохину, женщину, оставившую двоих мальчишек в интернате Оренбурга, старшему Илье было 4, а младшему Дане 3 годика, нашла «Комсомолка». Несмотря на тяжелое детство оба пацана сумели пробиться к славе.

Первым ролики в социальную сеть Тик-Ток стал записывать младший из братьев Даня Милохин. К 18-ти годам он попал в список Форбс, записал клипы с Филиппом Киркоровым, Николаем Басковым и стал одним из самых популярных блогеров страны. Всероссийская слава к парню пришла в 2021-м, когда он снялся в шоу «Ледниковый период». Старший Илья тоже блогер, правда, по сравнению с братом он ни столь успешен. Оба живут и работают в Москве, а их путь к успеху с самых низов иначе как сказочным не назовешь.

Глобальных перемен в жизни женщины за этот год не случилось. Она по-прежнему живет с двумя младшими детьми в оренбургской глубинке. Фото: Личный архив

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Кстати, на сиротском детстве братья не пиарились. Вся правда о том, как им жилось в интернате, он, кстати, тот же где вырос певец Юрий Шатунов (бывают же такие совпадения), вскрылась в январе 2021-го года. Тогда «Комсомолка» и «Первый канал» отправились в Оренбургскую область на поиски мамы братьев Милохиных. Искали конченную алкашку или наркоманку (по статистике именно пагубные привычки чаще всего приводят к разлуке с детьми, прим. ред.) а нашли образцово-показательную жительницу оренбургской глубинки. Двое детей, муж, корова, огород и собственный дом: Любе Милюхиной после разлуки с сыновьями удалось наладить личную жизнь.

Тогда в интервью kp.ru Любовь призналась, что жалеет о том, что бросила мальчишек. Женщина горько плакала и просила у них прощения. Первым на встречу с мамой согласился Илья Милохин, а вот младшего Даню Милохина женщине обнять так и не удалось. При этом Даня согласился на совместный телеэфир с мамой. С родным человеком он был в соседней студии и обнять ее так и не вышел. Но одно дело телешоу, а совсем другое - реальная жизнь. Как же сейчас живут братья, кто из них простил маму, а кто сохранил обиду? Эти и другие вопросы спустя год после судьбоносных событий «Комсомолка» задала Любови Милохиной.

Любовь Милохина с дочкой. Фото: Личный архив

«МЕНЯ УЗНАЕТ ДАЖЕ В МАСКЕ»

Глобальных перемен в жизни женщины за этот год не случилось. Она по-прежнему живет с двумя младшими детьми в оренбургской глубинке. С должности повара в местной сельской школе уволилась и сейчас полностью посвятила себя воспитанию дочки и сына. Для них она идеальная мама.

- Я всегда помню, что детей у меня четверо, а не двое. Сейчас, спустя год после тех событий, когда вся страна узнала мою тайну, я не жалею, что так случилось. Я все это время общаюсь с Ильей, он называет меня мамой и это настоящее счастье, - призналась в интервью «КП» Любовь Милохина. – Конечно, пока наши отношения с Илюшей не такие близкие, как хотелось бы, но он отвечает на мои звонки и сообщения, я знаю, как он живет, слышу его голос. А еще он с интересом следит за тем, как растет младшая сестрёнка. Они с ней напрямую общаются и это, конечно, бальзам для моего материнского сердца.

А вот с Даней Милохиным, наладить связь оказалось сложнее.

- Даня меня полностью игнорит. Добыть его номер телефона я не смогла, но сумела выйти на связь с его продюсером. Я несколько раз за этот год звонила, оставляла Дане сообщения, рассказывала про нас, поздравляла его с днём рождения. Но ответов так и не получила, - развела руками женщина. – Я его не осуждаю за это равнодушие. Он вправе обижаться, но я верю, что настанет день и он меня простит.

Но так позитивно настроены далеко не все. После того как вскрылась правда, Любовь Милохина ни раз становилась жертвой хэйтеров.

- Народ меня стал узнавать даже в маске. Подходят в магазине, на почте, задают вопросы. Но не все по-доброму настроены. Некоторые откровенно хамят в лицо, есть и хэйтеры, которые пишут мне гадости в социальных сетях, - рассказала Любовь Милохина.

Любовь Милохина с дочкой. Фото: Личный архив

ПУСТЬ ДАНЯ УСЛЫШИТ…

Сразу после встречи с сыновьями, Любовь тоже попробовала свои силы в Тик-Токе. Но позже от идеи стать блогером все же отказалась.

- Я творческий человек. Думаю, Даня в меня пошел и не просто так он стал петь. Я тоже пою в нашем Доме Культуре и именно сцена помогает мне пережить тоску по сыновьям и другие печали. В декабре прошлого года я потеряла младшего брата Женю. Оказалось, в 31 год можно умереть от коронавируса. Женька был ребенком, когда Илья и Даня попали в интернат, навещал их, таскал конфеты. С Илюшкой до смерти он успел встретиться, а вот Даню так и не обнял.

Сама Любовь не теряет надежд, что младший и самый звездный из сыновей, Даня Милохин ее простит. Но пока напрямую даже весточку послать знаменитому сыну-блогеру не может. Это видеообращение она записала в надежде, что Даня Милохин увидит и откликнется.

- Здравствуй, Даня. После той программы прошел уже год. От тебя нет никакой веточки. Не знаю важно это для тебя или нет, но хотела бы чтобы ты это мое видеообращение увидел. Чтобы ты понял, что ты нам нужен. Нужен не потому, что ты знаменитый, богатый. Просто я много ошибок сделала в своей жизни. Исправить их нельзя, конечно. Но я хотела бы с тобой общаться, никаких денег нам твоих не нужно. Я тебя очень люблю, как бы это не звучало смешно. Я жду тебя. Все совершают ошибки, но нужно их исправлять. А еще знай, чтобы в твоей жизни не случилось, знай, ты можешь на меня опереться. Я смогу тебе помочь если что-то вдруг случится.