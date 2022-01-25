Володин призвал своих подписчиков высказался по поводу бездомных собак

Вячеслав Володин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трагедия в Забайкалье, где бездомные собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку, обсуждается очень бурно на всех уровнях власти. Естественно, не остались в стороне и депутаты Государственной думы. В первую очередь ее председатель Вячеслав Володин. Выразив соболезнования семье и близким погибшей, он тут же перешел к тому, что проблему бродячих собак надо решать.

- Этот случай обнажил проблему, которая существует, - написал у себя в соцсети спикер Госдумы. - Стали звучать предложения изменить федеральное законодательство. Возникшая полемика имеет две крайности. Одни говорят: виноваты только животные. Другие — что не надо ничего делать. Но совершенно очевидно: решение предстоит найти, не руководствуясь этими позициями. Нет региональных программ по строительству приютов для животных, их стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, которые занимаются этой проблемой более эффективно, чем муниципальные предприятия. Местные жители неоднократно обращались за помощью к муниципальным властям. Проблемой бездомных животных никто системно не занимается. До тех пор, пока не случится трагедия. В этой связи правильно в данном вопросе ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах.

Одним словом, спикер не собирается рубить с плеча и лоббировать законы, по отстрелу бродячих животных. А намерен подойти к решению проблемы комплексно, чтобы и братьям нашим меньшим не навредить, и детей обезопасить. И тут же перешел от слов к делу.

- На Совете Думы приняли решение: в течение февраля совместно с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами провести анализ правоприменительной практики и выработать предложения по изменению законодательства, заявил уже во вторник 25 января он. - Речь идёт о повышении ответственности чиновников на местах за ситуацию с бездомными животными, а также о дополнительных мерах поддержки гражданских инициатив, направленных на оказание помощи животным, создание приютов. Выработкой предложений займётся рабочая группа во главе с Владимиром Бурматовым, первым заместителем председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Предложил поучаствовать в решении проблемы Володин и своим подписчикам.

- Направляйте ваши предложения — они будут изучены и учтены, — обратился он ко всем, кто читает его телеграмм-канал.

Депутат Владимир Бурматов, которому поручено модерировать рабочую группу Госдумы, известный в узких кругах специалист по законодательству о братьях наших меньших. Он сторонник обязательной регистрации и чипирования всех кошек и собак. Выступает за закрытие всех без исключения зоомагазинов и птичьих рынков. Нет региональных программ по строительству приютов для животных, их стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, которые занимаются этой проблемой более эффективно, чем муниципальные предприятия.