Актер Арнис Лицитис делал свою работу честно и призывал не критиковать сериалы

Арнис Лицитис в фильме «Узник замка Иф»

Арнис Лицитис снялся более чем в сотне фильмов, но, пожалуй, пик его славы пришелся на вторую половину 80-х годов. Именно тогда один за другим вышли несколько хитов, в которых он играл очень яркие роли. Во-первых, это «Одиночное плавание», которое все рассматривали как советский ответ «Рэмбо» (в некоторых странах он даже прокатывался под названием «Русский Рэмбо»): Лицитис сыграл там главного злодея, американского майора Хэссолта, который пытается сорвать мирные переговоры между СССР и США. Во-вторых, «Узник замка Иф», снятый Георгием Юнгвальд-Хилькевичем по мотивам «Графа Монте-Кристо» - там Лицитис стал Жеара де Вильфора, одного из тех, по чьей вине отправился в вышеуказанный замок несчастный Эдмон Дантес. В-третьих, это, конечно, «Воры в законе» - незабываемый трэш-боевик Юрия Кары, в котором актер сыграл старшего лейтенанта милиции и отнюдь не потерялся на фоне отличного актерского ансамбля и необыкновенно кровавых даже по перестроечным меркам бандитских разборок.

Можно вспомнить и много других фильмов с его участием. «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Блуждающие звезды»,»Искусство жить в Одессе», «Внимание! Всем постам…», «Мерседес уходит от погони», «Мираж»… Ну и, разумеется, телехиты 70-х - «Фаворит», «Мираж», «Женщина в белом». Жаль, что столь же заметных фильмов и киноролей в XXI веке у него уже не было - если не считать, конечно, сериалы «Ранетки» и «Каменская-5». И все-таки на невостребованность ему жаловаться не приходилось - у него было множество ролей в российских и украинских проектах, он играл в Рижском русском драматическом театре. В конце концов, после тех же «Ранеток», к которым он подключился на 170-й серии из 260, он уже не мог ездить в московском метро: девочки, которые и не подозревали о существовании «Одиночного плавания» и «Фаворита», буквально бегали за ним толпами. И он говорил в интервью: «Не осуждайте сериалы и не требуйте от них слишком много. Они свою роль выполняют: человек пришел вечером домой и отдохнул под них. Возможно, они не требуют от актера большой профессиональной нагрузки, но я свою работу делаю честно».

Арнису Лицитису буквально на днях исполнилось 76 лет - он родился в Риге в январе 1946 года. В 1970-м он окончил театральный факультет Латвийской консерватории, и вскоре стал очень известным в Латвии театральным актером. Он очень хорошо говорил по-русски - поэтому его, в отличие от других прибалтийских звезд, например, Юозаса Будрайтиса или Донатаса Баниониса, не приходилось переозвучивать при выпуске фильмов в прокат. Но, точно так же, как других прибалтов, советские режиссеры очень любили использовать его в ролях иностранцев (кем он только не побывал на советском экране - и немцем, и янки, и французом, и поляком, и англичанином…)

Точная причина смерти актера не сообщается, но его близкие говорят, что он тяжело болел и в последние месяцы практически не вставал с постели. При этом его периодически навещали друзья - «он дверь не закрывал», как написала в соцсетях его подруга Елена Борзова.