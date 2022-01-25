«Чего жадничаем-то?»: Путин о поддержке умных студентов

Президент России Путин по видеосвязи встретился с молодыми математиками. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

25 января отмечается Татьянин день, он же День студента. По случаю ученического праздника, Владимир Путин пообщался с молодыми математиками из главных российских университетов.

- Наши физматы, наши школы и сейчас обеспечивают превосходство России в математике и информатике, - президент напомнил, что стране удалось сохранить свою сильную математическую школу.

В ответ аспирант СПбГУ Дмитрий Ярцев поблагодарил Путина за помощь с проведением в Петербурге Международного конгресса математиков (июль 2022 года).

- Я не мог не поддержать инициативу. Как выпускник университета, бывший сотрудник, бывший помощник ректора Петербургского, тогда Ленинградского, университета. В 1966 году мы проводили аналогичный конгресс, тогда в Москве, - объяснил свое решение российский глава.

Алексей Петухов из Нижегородского университета посетовал, что молодые ученые, уходящие в бизнес, получают гораздо больше, чем оставшиеся в науке. Путин парировал, что так происходит везде: на госслужбе, армии, искусстве.

- Человеку надо выбрать, где он хочет себя реализовать. Хотя вы правы - человек, добивающийся результатов, вправе рассчитывать на достойную жизнь. Мы и стараемся делать: система грантов для молодых ученых функционирует, - рассказал президент.

Ректор МГУ Виктор Садовничий, когда на встрече речь зашла о ранней профориентации, заметил, что университеты могли бы больше этим заниматься. Но вообще он радуется успехам своих студентов.

- Первокурсники ждут традиционную медовуху, которую им наливает ректор, - Садовничий рассказал, что ему будет чем заняться после общения с президентом.

- Все хорошо в меру, если без медовухи не обойтись, - в ответ пошутил Путин.

Максим Немелин из Нижегородского госуниверситета пожаловался, что студенты-магистры, побеждающие на олимпиадах, не получают такой же поддержки, как те же школьники.

- Валерий Николаевич (Фальков, министр науки и высшего образования – Ред.), чего мы жадничаем-то? – тут же спросил президент.

- Сейчас студенты получают преференции при поступлении в магистратуру. Что касается материальной поддержки, в том числе, стипендии, мы проработаем. Не будем жадничать, - пообещал Фальков.

В конце встречи студент МГУ Глеб Белозеров рассказал главе страны, что игра на бильярде помогает ученикам лучше понять работу гироскопов в космосе и решить практические задачи.

- А если увеличить размер лунки? И их количество? – с юмором уточнил Путин.

- Нас не интересует попадание, нас интересуют траектории, - улыбнувшись, пояснил студент.