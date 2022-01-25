Путин выступил против политизации спорта

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Обычно встречи Владимира Путина проходят не лично, а по видеосвязи, чтобы уберечь от заражения коронавирусом самого главу государства. Но в случае с олимпийской сборной получилось наоборот – президент пообщался со спортсменами дистанционно, потому что китайские организаторы Олимпиады исключили все возможные контакты участников.

- Проводы олимпийской сборной России – это добрая и давняя традиция, и отрадно, что, несмотря на все известные обстоятельства, на вынужденные дистанционные форматы, эта традиция не прерывается, - заявил российский глава.

Путин добавил, что наши атлеты выступят во всех 13 видах спорта, представленных на Олимпиаде. Хотя российский глава признал, что одно из самых популярных состязаний – это хоккей.

- Мы вместе выступаем против политизации спорта и демонстративных бойкотов, - напомнил президент, имея ввиду США и Великобританию. Обе страны заявили о политическом бойкоте Игр – спортсмены поедут, но официальные чиновники нет.

Путин подтвердил, что собирается лично встретиться с главой Китая Си Цзиньпином. Пекин пригласил российского лидера на церемонию открытия Игр.

Ранее помощник президента по международным делам Юрий Ушаков говорил, что в Москве отмечают важность поездки Путина в Китай – это будет первая очная встреча глав двух стран с начала пандемии.

Атлеты станут состязаться в «замкнутой системе» - для допуска необходима прививка от ковида или медотвод. Для непривитых участников обязателен трехнедельный карантин. Из-за санкций ВАДА, наша сборная едет под названием ROC (Russian Olympic Committee). Разрешено использовать флаг Олимпийского комитета России, а вместо гимна страны - фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.