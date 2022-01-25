Налог на роскошь для автомобилей в России: владельцев машин могут обязать платить за мощность двигателя

Сейчас для владельцев автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей действует повышающий коэффициент 1,5 для транспортного налога. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

У богачей новый повод для беспокойства. В Минпромторге задумались, как эффективнее и справедливее собирать налог на роскошные авто. Одна из идей — учитывать не только стоимость машины, но и ее мощность.

- Сейчас мы совместно с Минфином и Федеральной налоговой службой прорабатываем вопрос применения повышающих коэффициентов в зависимости от нескольких параметров, в том числе от мощности транспортного средства, - заявили в Минпромторге.

В ведомстве надеются, что готовящиеся нововведения сделают налог на дорогие авто более объективным и оставят в прошлом большинство спорных ситуаций.

А налог этот вызывает все больше вопросов. Если в 2014-м, когда его только вводили, народ радовался: мол, наконец-то богачи будут платить больше простых автовладельцев, то сейчас все больше возмущений по поводу этого сбора. Дело в том, что тогда нижний порог дорогого авто установили на отметке 3 млн рублей. Но с тех пор цены на машины выросли на 80%, и теперь дополнительный сбор светит уже за многие авто среднего класса.

- Учитывать мощность транспортного средства при расчете налога мне кажется избыточным. В конце концов далеко не всегда дорогие машины мощнее, - прокомментировал инициативу чиновников вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. - Достаточно просто обновить нижнюю планку налога, скажем, до 5 млн рублей. И, конечно, регулярно его пересматривать. Кроме того, при расчете налога нужно учитывать не рекомендуемую производителем цену, а то, что указано в договоре купли-продажи.

Но есть еще один момент, который напрягает экспертов. Дело в том, что налогом облагаются не вообще любые авто, а только те, что есть в специальном списке Минпромторга. Перечь этот довольно большой, и регулярно обновляется, но лазеек хватает.

- Вы можете купить Tesla за 10 млн рублей и не заплатить ни копейки налога на роскошь. Потому что официально эти машины в Россию не поставляются, и в списке Минпромторга их нет, - говорит Шапарин. - Вот это по-настоящему странно.

В Минпромторге пока не уточняют, как именно может применяться надбавка за мощность. Возможно, как раз она поможет избегать таких парадоксальных ситуаций.

СПРАВКА «КП»

Сейчас для владельцев автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн рублей действует повышающий коэффициент 1,5 для транспортного налога. Если машине 1-2 года, коэффициент умножают на 1,3, если 2-3 года — на 1,1. Обладатели авто возрастом до 5 лет и стоимостью 5-10 млн рублей платят налог в двойном размере, а обладатели железных коней стоимостью 10-15 млн, которым больше 10 лет, платят тройной налог.