Две кухни, зеркальный камин и огромный бассейн: Полина Гагарина похвасталась роскошью в доме за 1 млн долларов

Полина Гагарина заехала в новый дом после трех лет ремонта.
Фото: Инстаграм
Полина Гагарина - счастливый новосел: после трех лет масштабного ремонта певица наконец въехала в дом своей мечты в Подмосковье. Результат дизайнерских трудов так впечатлил хозяйку, что обычно закрытая Полина даже провела видеоэкскурсию для подписчиков, показав им детали интерьера. Правда, пока только на первом этаже - свою спальню и комнаты детей Гагарина бережет от чужих глаз.
Дом Гагариной поражает размерами. Фото: Первый канал.
Бассейн Гагарина называет "мои Мальдивы".
Фото: Инстаграм
У дочери Мии появилась отдельная комната.
Фото: Инстаграм
Входную зону Полина оформила в светлых тонах: белые стены, высокие белые шкафы, такого же цвета двери, на которых пока нет ручек - "они в пути, уже едут". На полу помещений - стилизованный под советский паркет "елочкой", в гардеробной - цветная плитка, которая сочетается с серыми комодами и шкафами. Кстати, из-за "елочки", высоких потолков под 7-8 метров и таких же длинных штор на окнах гостиная Гагариной оказалась похожа на холл дома культуры. Разве что люстра оказалась нетипичной: ее дизайнеры оформили в виде букета из цветов-фонариков, которые свисают с полотка на длинных тоненьких проводах.
Под гардеробную отведена целая комната.
Фото: Инстаграм
Главная фишка гостиной - необычная люстра.
Фото: Инстаграм
- Это был очень тяжелый выбор. Мы искали что-то невероятное, разлетистое, не хрусталь... И когда увидели эту люстру, поняли, что это шедевр, - расхвалила певица необычный светильник.
Кухня Гагариной поделена на две зоны: обеденную, оформленную в западных традициях со столом-островом, и рабочую - с плитой и полочками со специями.
- На этом произведения искусства в доме не заканчиваются, - похвасталась хозяйка, продемонстрировав оригинальный зеркальный камин. - Он возник не просто так. Здесь две несущие конструкции, которые нельзя было никак обойти, и наш дизайнер придумала такой ход. Камин, кстати, действующий - его можно растопить.
Рабочая зона кухни скрыта от обеденной.
Фото: Инстаграм
Зеркальный камин закрывает несущие конструкции.
Фото: Инстаграм
Тот самый шелковый ковер за 160+ тысяч рублей.
Фото: Инстаграм
И последнее, что показала подписчикам Полина Гагарина - "фантастический" шелковый ковер, который отливает разными цветами. Стоит такое изделие от 160 тысяч рублей.
Напомним, до переезда певица с мамой и детьми жила в другом загородном доме, поскромнее. Но еще в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым Полина задумала переезд: мол, хотелось создать просторное и монументальное родовое гнездо. Именно таким и получился дом мечты: огромный, растянутый в длину особняк с панорамными окнами. На участке, окруженном лесом и озером, в прошлом году съемочная группа одной из телепрограмм установила фонтан, кованые скамейки, античные скульптуры и беседку с очагом, на котором можно готовить шашлык. По оценкам экспертов, дом Гагариной стоит от 1 млн долларов плюс ремонт, который обошелся примерно в полмиллиона.
Стильную зону отдыха певице подарила съемочная группа Первого канала. Фото: Первый канал.