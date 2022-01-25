"Что за безобразие творится?": Лариса Долина вышла из себя на людях

Лариса Долина с недавних пор активно ведет блог. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Лариса Долина с недавних пор активно ведет блог. Известная певица устраивает прямые эфиры, рассказывает поклонникам о своих учениках, делится успехами внучки Саши. А на днях знаменитость разместила сообщение, которое многие восприняли за крик души артистки.

Лариса Долина - человек эмоциональный. Чего только стоил скандальный эфир у Максима Галкина, когда певица несколько раз пыталась уйти из студии, перед этим отчитав безголосую Валю Карнавал. И вот теперь Лариса Александровна вновь вышла из себя на публике. Народная артистка пожаловалась на проблемы.

Певица сообщила, что ей пришлось отметить свои концерты. А ведь она только-только собрала новую команду музыкантов. Артистка сетует, что ее планы рухнули из-за пандемии коронавируса.

"Что же это за безобразие творится? Когда мы, наконец, избавимся от этой чумы - ковида?.. Летят концерты, отменился мой февральский тур, который мы уже в третий раз перенесли… Но есть ли уверенность в том, что ситуация изменится к лучшему?" - начала свой монолог знаменитость.

Она сокрушается, что все бесконечно устали от нынешнего положения дел. "Очень надеюсь, (ну как жить без надежды?), что эта зараза от нас отступит", - добавила Лариса Александровна.

К слову, Долина сейчас шикарно выглядит. Каждый новый выход артистки становится сенсацией. все обсуждают роскошную фигуру кумира, а также тот факт, что она поразительно молодо выглядит. Говорят, на преображение вокалистка потратила больше миллиона рублей. Сплетники также судачат о том, что у знаменитости случился роман с тайным молодым воздыхателем.