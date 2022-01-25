Представитель «Книги рекордов Гиннесса» опроверг запрет на регистрацию достижений россиян в связи с санкциями

Все это выдумки, никаких санкций в отношении наших рекордсменов у «Книги рекордов Гиннесса» нет Фото: Shutterstock

По российскому Интернету пролетела новость: «Книга рекордов Гиннесса» отказывается регистрировать достижение россиянина. Житель Екатеринбурга Евгений Новокшонов на улучшенной ВАЗовской «шестерке» на льду озера Калды (Челябинская область) целых 17 с половиной часов без перерыва дрифтовал, то есть вел машину в заносе. Уникальный результат намного превзошел предыдущее достижение (8 часов), но в «Книгу рекордов Гиннесса» не попадет якобы из-за санкций, сообщил Новокшонов. Поэтому Евгений копит 120 тысяч рублей для регистрации в «Книге рекордов России».

К слову, это не первое сообщение о том, что «Книга Гинесса» отказывает регистрировать рекорды россиян. В качестве примера приводится случай 2020 года. Тогда в День флага России, 22 августа специалисты холдинга «Технодинамика» развернули в небе над столичным регионом российский флаг площадью 5 тысяч квадратных метров. Несмотря на то, что размеры знамени превышали предыдущий рекорд (флаг ОАЭ площадью 4,8 тысячи квадратных метров), представители Книги якобы отказались регистрировать его.

Так что же происходит? Это сайт kp.ru решил лично выяснить у Алексея Свистунова, который уже много лет является главным редактором «Книги рекордов России» и единственным представителем «Книги рекордов Гиннесса» в нашей стране.

- Все это выдумки, никаких санкций в отношении наших рекордсменов у «Книги рекордов Гиннесса» нет, — заверил нас он. - Буквально недавно мы зарегистрировали самый маленький велосипед в мире, а на днях из Лондона пришел диплом рекордсмена Гиннесса самому возрастному альпинисту-монтажнику. Это 72-летний мужчина, который живет в Тыве, - заявил Свистунов.

Что касается истории с российским флагом, то, по словам Свистунова, в том случае, скорее всего, были неправильно оформлены документы или не были собраны достаточные доказательства.

- Часто возникают такого рода проблемы, когда организации или отдельные граждане пытаются самостоятельно зарегистрировать свои рекорды в «Книге рекордов Гинесса», а не обращаются в нашу редакцию, — подчеркнул собеседник kp.ru.

Также в «Книге рекордов» опровергли высокую стоимость регистрации рекордов: для физических лиц она сейчас стоит менее 5 тысяч рублей, а для юридических — чуть более 20 тысяч.