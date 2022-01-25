США хотят уйти от конкретных ответов на требования России

Ожидалось, что США передадут свои соображения на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, которая состоялась на прошлой неделе Фото: REUTERS

Агентство Bloomberg дало утечку информации о возможной реакции Вашингтона на российские предложения о взаимных гарантиях России и стран НАТО во главе с США по обеспечению мер безопасности. Проект такого документа МИД РФ представил Западу в декабре прошлого года. При этом Москва заявила, что ждет письменных ответов по каждому пункту своих предложений, и Вашингтон вроде бы с этим согласился. Однако слово пока не сдержал.

Ожидалось, что США передадут свои соображения на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, которая состоялась на прошлой неделе в Женеве, но вместо этого американцы выложили на стол некий сборник абсурдных обвинений в адрес российской стороны по ситуации вокруг Украины.

И вот теперь, наконец, один из чиновников Евросоюза, пожелавший остаться неназванным, поведал агентству Bloomberg, чего стоит ждать от США в ответ на документ из России. Представитель ЕС отметил, что реакция Вашингтона не будет содержать подробного обсуждения российских требований, как хотели русские. Вместо этого американские власти (которые, мол, постоянно консультируются с Евросоюзом и НАТО) обозначат те области, в которых они готовы обсуждать обеспокоенности России. Но выкатят и свои претензии к действиям Москвы, которые вызывают беспокойство у Запада. То есть формируют собственную повестку дня на возможных дальнейших переговорах с Россией.

Иными словами, идти на взаимовыгодный компромисс американцы не захотели. Скорее всего побоялись «потерять лицо», навесить на себя репутацию «слабаков», «лузеров», если бы согласились с предложениями РФ остановить продвижение НАТО на Восток. Ведь официальный представитель госдепартамента Нед Прайс уже поспешил заявить, что американские власти отказываются идти на компромисс в вопросе политики «открытых дверей» НАТО и администрация США не намерена уступать России в вопросах гарантий безопасности. А то, что альтернативой этой браваде служит дальнейшее сползание к самому жуткому сценарию, Вашингтон, похоже, не тревожит. Надеются, как всегда, отсидеться за океанам. Но времена и технологии-то уже не те, что раньше.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв в беседе с каналом RT довольно хлестко прокомментировал позицию США:

- Если теперь американцы будут предлагать нам нынешнюю ситуацию принять как исходную точку, от которой мы должны будем, что называется, танцевать в будущем, разумеется, это никоим образом не может устраивать российскую сторону. Потому что тогда гипотетически американцы будут как-то ограничивать свою военную деятельность на территории Украины, Польши, Румынии и Грузии, а нам будет предложено ограничивать нашу военную деятельность на территории России, условно говоря, выводя наши вооружения за Уральские горы.

Впрочем, ждать официального ответа США осталось недолго. Вашингтон вновь пообещал дать его в письменном виде. Теперь - до конца этой недели.