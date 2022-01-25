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В мире25 января 2022 14:47

Цель — ноль заражений: как полуторамиллиардный Китай вступил в неравный бой с омикроном

Страна уже два года ведет очень жесткую политику карантинов, и это сказывается на мировой экономике
Мария БЕРК
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Китай, очередь на тестирование. Фото Ирины Агафоновой

Китай, очередь на тестирование. Фото Ирины Агафоновой

ЛОКДАУН ВНЕЗАПНО НАГРЯНЕТ, КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ

Деловой центр Шанхая. Около 40 человек оказались заперты на всю ночь в магазине Uniqlo из-за того, что в торговом зале обнаружили покупателя с подозрением на COVID-19. Людей выпустили только после того, как пришли результаты тестирования.

Снова Шанхай. Более 200 сотрудников бизнес-центра провели в закрытом здании более 58 часов, ожидая результатов на коронавирус.

Провинция Шэньси. Китаянка Чжао Сяоцин оказалась заперта на карантин на месяц в доме родителей парня, с которым познакомилась пару свиданий назад. Целый район оказался на изоляции после обнаружения одного случая заражения COVID-19.

Аналогичная история случилась в Чжэнчжоу. Китаянка застряла в доме у мужчины, которого видела второй раз в жизни. Из-за внезапно введенного локдауна пара провела в четырех стенах две недели.

Китай, который сдерживал распространение коронавируса в течение последних двух лет, идет на еще более жесткие меры, дабы подавить вспышку омикрон-штамма. Еще в середине декабря, когда новая мутация COVID-19 стремительно расползалась по миру, китайские эпидемиологи заявили, что тактика «нулевой терпимости», которой придерживаются власти КНР, остается одной из самых эффективных в мире по снижению ежедневной заболеваемости и смертности.

Стратегия «нулевой терпимости» заключается в массовом тестировании граждан, строжайшем пограничном контроле для всех въезжающих в страну, обширное отслеживание контактов при выявлении заболевших и введение карантинов для подавления вспышки.

«БОЛЬШОЙ БРАТ»

В преддверие Зимних Олимпийских игр Пекин готовится прибегнуть и к более жестким ограничительным мерам. Этому способствует и высокая заразность омикрона. Власти идут на введение полного или частичного локдауна в городах. Так, по меньшей мере 20 млн жителей трех городов Китая находились на карантине еще на прошлой неделе. А за последний месяц не менее, чем в 30 крупных китайских городах были выявлены новые случаи заражения коронавирусом.

Показательной стала история 26-летней сотрудницы банка. Неделю назад ее назвали «нулевым пациентом» - девушка стала первой в Пекине, у кого выявили омикрон-штамм, несмотря на наличие трех прививок вакциной Sinovac.

Власти опубликовали подробный поминутный отчет о ее передвижениях, начиная с 31 декабря. Образ жизни китаянки стал предметом обсуждения всей страны: посещала бутик Dior, ужинала в модном ресторане, зашла за покупками в магазин Walmart, сходила в кино, проехала на автобусе, провела выходные с друзьями на горнолыжном курорте. Составить точный маршрут удалось благодаря масштабной системе видеонаблюдения и проверке QR-кодов. В итоге заболевшую отправили на карантин, а 13 тысяч человек, которые могли оказаться с ней в контакте, обязали пройти ПЦР-тестирование.

ПРОПУСК В ЖИЗНЬ

Россиянка Ирина Агафонова, живущая в Китае, признается, что китайцы привыкают соблюдать все правила с пеленок, поэтому вводимые властями коронавирусные ограничения не вызывают у них вопросов.

- С точки зрения российского человека ограничения в Китае серьезные, - говорит Ирина. - Во-первых, QR-код. Он был раздан всем жителям Китая еще в 2020 году и содержит всю информацию о человеке: имя, адрес, место работы, сколько раз прививался и где, результаты ПЦР-тестов. QR-код является пропуском в метро, торговый центр, офис, район или гарден (в российских реалиях - жилищный комплекс из нескольких многоэтажных домов). Его можно показать охраннику или самостоятельно приложить к считывающему устройству. При этом QR-код должен быть зеленым. Если в городе находят несколько заболевших, то всех жителей тестируют три раза через каждые три дня. Полчаса в километровой очереди и через 6-8 часов готовый результат. Соответственно у проверенных жителей должен быть ПЦР-тест, сделанный не позднее 48 или 72 часов, иначе могут не пустить в метро. Недавно так проверили 28 млн жителей Шэньчжэня. При этом тестирование бесплатное.

Во-вторых, локдауны вводятся как в отдельно взятых домах, так и гарденах, как только обнаруживают случаи заболевания. Весь дом сидит по квартирам и никто никуда не выходит. Рассказывали, как жители одного из гарденов стали ходить друг к другу в гости, так всех после этого вывезли в карантинный отель.

ВИРУСНАЯ ПОСЫЛКА

Новая волна ограничений прокатилась по Китаю после того, как власти Пекина заявили, что омикрон мог попасть в столицу с посылкой из Канады. Китаянка, у которой выявили новый штамм 15 января, получила посылку за четыре дня до появления первых симптомов. Специалисты взяли образцы с внешней и внутренней стороны упаковки, а также сопроводительной документации. Все пробы дали положительный результат на COVID-19.

ПЦР-тесты 69 человек, близко контактировавших с заболевшей, оказались отрицательными. Позднее было сообщено об обнаружении вируса еще в шести посылках, отправленных из Торонто.

- У знакомой на работе секретарша приняла срочную посылку из России, расписалась, - рассказывает Ирина. - Через полчаса ее QR-код пожелтел, раздался звонок и ей сказали отправляться на 7-дневный карантин и сдать три ПЦР-теста на COVID-19.

К слову, с недавних пор «желтый» QR-код в Пекине стал появляться и у людей, которые в аптеках покупали жаропонижающие и противовирусные лекарства. Система считает, что такие люди находятся в группе риска и предписывает им срочно пройти ПЦР-тест.

ПОД УГРОЗОЙ ЦУНАМИ

Начиная с 1 января, в Поднебесной фиксируется ежедневно от 100 до 300 новых случаев COVID-19. Конечно, по сравнению с мировой статистикой китайские показатели по заболеваемости ничтожны. Это при том, что за последнее время в Китае не было зафиксировано ни одной смерти от коронавируса.

- Реальные цифры заболеваемости могут серьезно отличаться от официальной статистики, - отмечает китаевед Николай Вавилов. - В полуторамиллиардном Китае цифры не могут настолько отличаться от общемировых. Это противоречит логике. Сравнивая Китай с Южной Кореей, Японией, Вьетнамом или Таиландом, которые соседствуют с ним и находятся в тех же климатических условиях, можно предполагать, что в Китае на самом деле может быть несколько десятков тысяч заболевших в сутки. Это не является запредельным показателем, но при этом имеет высокое значение для внутренней политики Китая.

Вместе с тем, если допустить, что официальная китайская статистика не врет, то международных экспертов мучает один и тот же вопрос: удастся ли Китаю, придерживаясь и дальше стратегии «нулевой терпимости», избежать экономических сбоев?

- Локдауны и избыточные карантинные меры уже привели к серьезным последствиям для экономики Китая. Уничтожен внутренний туризм, значительно сократились внутренние перевозки. Из-за нескольких случаев заражения блокировались океанские порты, что приводило к нарушению глобальных цепочек поставок, - поясняет Вавилов.

Международная общественность несколько раз призывала власти Поднебесной отказаться от стратегии «нулевой терпимости» ради мировой экономики, но Пекин хранит молчание.

- Перед Китаем стоит дилемма: продолжить политику «нулевой терпимости» и полной блокады (сейчас она усугубилась, КНР отменяет международные рейсы с Францией, США), жить под давлением международной общественности и наблюдать за ухудшением мировой экономики, либо отказаться от этой стратегии, открыть границы и столкнуться с цунами заболеваемости. Математическая модель, которую представили ученые Пекинского университета, показывает, что при открытии границ заболеваемость в Китае подскочит до 630 тысяч человек в день.

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