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25 января 2022 14:51

На след грабителей вдовы Градского вышли благодаря белому «Мерседесу»

В следствии не исключают, что еще трое преступников могли улететь домой через Казахстан
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
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Стали известные новые подробности расследования по делу об ограблении вдовы Александра Градского.

Стали известные новые подробности расследования по делу об ограблении вдовы Александра Градского.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Стали известные новые подробности расследования по делу об ограблении вдовы Александра Градского. Напомним, 16 января машина преступников столкнулась на ЦКАД с «Лексусом» Марины Коташенко. Затем трое мужчин в масках сели в ее машину. Под дулом пистолета они заставили вдову проехать в загородный дом и отдать спрятанные там 100 млн рублей. После этого неизвестные приказали Коташенко вывезти их за территорию охраняемого поселка и высадить на Киевском шоссе в районе Апрелевки. На месте их уже поджидал некий белый «Мерседес».

Как выяснилось, именно эта машина в итоге и вывела сыщиков на подозреваемых.

Номер иномарки, на которой уехали преступники, засветился на камерах видеонаблюдения. Проверили в базе ГИБДД - по документам старый «Мерседес» принадлежит 43-летнему уроженцу Таджикистана, прописанному в Тульской области. Однако сам мужчина заявил, что авто он уже давно продал, не оформляя сделку. Проверили алиби. В момент ограбления владелец «Мерса» действительно был в соседней области. Да и факт продаж подтвердили многие.

Так шаг за шагом и удалось выяснить нынешнего владельца машины. Им оказался некто Умед Жабборов, 27 лет от роду, тоже таджик, недавно устроившийся продавцом на один из столичных рынков.

Ориентировки с фотографией Жабборова разослали по отделам полиции ЦФО, а также Оренбургской области, соседствующей с Казахстаном.

Ориентировки с фотографией Жабборова разослали по отделам полиции ЦФО, а также Оренбургской области, соседствующей с Казахстаном.

- Как стало известно, в середине января Жабборов внезапно исчез, на работе не появлялся. Его объявили в федеральный розыск, - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Ориентировки с фотографией Жабборова разослали по отделам полиции ЦФО, а также Оренбургской области, соседствующей с Казахстаном. По словам источника, в следствии считают, что все преступники были земляками - выходцами из Таджикистана. По одной из версий грабители могли добраться автомобильными дорогами до Казахстана, а оттуда вылететь на родину.

Однако Жабборова, напомним, задержали в Москве. Его «узнала» камера с системой распознавания лиц на станции метро «Дмитровская».

- Судя по всему, Жабборов был четвертым соучастником ограбления - трое его приятелей отвечали за «силовой блок», а он сидел за рулем разных машин во время постановочного ДТП с вдовой Градского и когда подельников нужно было забрать из Апрелевки. Сам он пока свою вину отрицает.

На след грабителей вдовы Градского вышли благодаря белому «Мерседесу»

На след грабителей вдовы Градского вышли благодаря белому «Мерседесу»

По-прежнему неизвестно, кто был наводчиком или заказчиком ограбления. Следствие пока не сбрасывает со счетов, что сообщить преступникам о крупной наличности в доме мог кто-то из прислуги (доступ на участок имели две женщины и один мужчина). Однако эксперты не раз озвучивали и конспирологические версии. Например, что инсценировать ограбления могла сама вдова Марина Коташенко - чтобы вывести крупную сумму из-под дележа с другими наследниками. Либо другие претенденты на многочисленное имущество покойного артиста Градского - чтобы опорочить последнюю супругу знаменитого баритона либо захватить часть наследства, существование которого невозможно было доказать… Словом, самое интересное еще впереди!

Шоу-бизнесПроисшествия: КРИМИНАЛОграбление вдовы Александра Градского Марины Коташенко 16 января 2021 года: последние новости