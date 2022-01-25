Протестующие в Киеве попробовали захватить парламент

С утра в центре Киева было неспокойно. Акцию протеста объявили владельцы малого и очень малого бизнеса. Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Стоило только в понедельник СНБО Украины и президенту успокоить своих сограждан, что Россия не будет вторгаться, как воодушевленные сливки гражданского общества возобновили свою активность. С утра в центре Киева было неспокойно. Акцию протеста объявили владельцы малого и очень малого бизнеса, так называемых ФОПов. Их недовольство вызвано тем, что с 1 января их обязали использовать контрольно-кассовые аппараты при расчетах с покупателями. А это не только затраты на само оборудование, но и на их программное обеспечение, а самое главное – утаивать доходы от налоговиков станет гораздо труднее.

Два года назад народные депутаты приняли об этом закон, но вспыхнувшие тогда протесты владельцев малого бизнеса и постоянные демонстрации вынудили парламент ввести отсрочку его вступления в силу до 1 января 2022 года. Минувшей осенью парламентариев снова просили об отсрочке, но она так активно боролись с "российским вторжением", что времени на такие мелочи, как малый бизнес просто не осталось. Повысили минимальную зарплату, налоги, а до кассовых аппаратов руки не дошли.

Вот предприниматели и решили снова напомнить о себе. Тем более, что "вторжение Путина" снова не состоялось, а значит, надо зарабатывать деньги, стараясь по максимум уходить от налогов по древней украинской традиции. Собравшись утром у Верховной рады протестующие двинулись было на Банковую к Офису президента Украины, но наткнулись на ограждение с оцеплением. Еще чего – в день рождения Зеленского (сегодня Владимиру исполнилось 44 годика, и его пресс-секретарь уже призвал украинцев слать деньги, вроде на благотворительность, а там – как получится) видеть ему вот эти бурлящие негодованием массы под окнами резиденции совсем не с руки. И настроение праздничное может испортить.

Потоптавшись у Офиса президента сотни протестующих повернули снова к Верховной раде, благо, там и сцену уже оборудовали для митинга и координации протеста. Собравшись у парламента участники акции протеста потребовали, чтобы депутаты вышли к ним для разговора и дали на это 15 минут, а в противном случае пообещали штурмовать здание парламента. Но и власти не дремали. К этому времени перед входом в Раду было уже черным-черно от униформы и шлемов Нацгвардии и полиции. По толпе разнесся слух, что в Киев введены и подразделения полицейского спецназа. А потому, когда толпа действительно предприняла попытку штурма парламента, то их встретили силовики в униформе, шлемах и с дубинками.

Несколько попыток проникнуть в здание были отбиты полицейскими, усиленными бойцами Нацгвардии. Полиция не стеснялась, задерживала и лупила участников протеста почем зря, так что некоторым пострадавшим пришлось даже оказывать медицинскую помощь (один из таких избитых не пришел в себя даже после помощи врачей). Среди полицейских тоже появились пострадавшие, что у обеих сторон конфликта явно не прибавило симпатий друг к другу. А когда через полчаса после начала столкновений участники протеста притомились и стычки прекратились на какое-то время, полиция перешла в наступление, рассекла толпу на несколько секторов и сама захватила сцену.

Захват сцены словно подстегнул тех, кто собирался штурмовать раду, и они снова пошли в наступление, хотя до этого все вроде бы успокоилось, и организаторы акции начали совещаться – продолжать стычки с полицией или на сегодня акцию прекратить и прийти к парламенту снова завтра. В общем, сцену у полицейских протестующие снова отбили.

Но к этому моменту в здании Верховной рады не осталось уже ни одного депутата: всех их эвакуировали через подземный ход. И в здании остались только журналисты и охрана парламента.

Дальнейшие попытки ФОПовцев протестовать у парламента утратили всяческий смысл. Но репетиция дальнейших протестов, которые непременно последуют в скором времени, можно сказать, удалась. Предотвратить их можно будет только, если "Путин нападет" Но этой надежде украинской власти сбыться не суждено. Так что Зеленскому с его командой придется либо как-то самим управляться с протестующими, либо идти на крупномасштабную провокацию с использованием военной силы, чтобы получить по зубам по полной и отправить украинскую государственность в историю.