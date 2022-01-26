Анекдоты: Уже столько лет прошло, а я опять радуюсь, что не нужно 1 сентября идти в школу

- Дорогая, что тебе привезти из командировки?
- Веди себя правильно и тогда ничего не привезешь.
* * *
Мусульмане и иудеи в отличие от христиан не знают, что делать, когда им кажется.
* * *
Не важно, кто мы в этой жизни, но, собираясь на дачу, мы все выглядим одинаково, как бомжи.
* * *
Жена говорит мужу:
- Ты можешь гордиться мною. Где бы ты еще нашел такую женщину?! Я пою, играю на пианино и пишу акварелью.
- Благодарю Бога, что я хоть немного умею готовить.
* * *
Самое удивительное то, что мы работали-работали, копили-копили, а терять нам все равно нечего.
* * *
А вы тоже слышали легенду о мужчине, который открыл холодильник, увидел, что там стоят десять холодных бутылок пива, сказал себе: «Пожалуй, нет!» - и пошел прибивать полочку?
* * *
Интересно, как Джонсон и Джонсон договорились, кто из них будет в названии фирмы первый.
* * *
- У нас в Ханты-Мансийске столько нефти, сколько в Эмиратах!
- И живете, как в Эмиратах?
- Нет, как в Ханты-Мансийске.
* * *
- Лена, ты не знаешь, что хочет в подарок твой муж на день рождения, а то нам стыдно спросить.
- Он хочет сапоги женские, итальянские, 38-го размера, но стесняется признаться... И мультиварку.
* * *
- Мужики, а давайте возьмем водочки, посидим, как раньше, а?
- Погоди, Петрович, с твоего «раньше» всего 10 минут прошло.
* * *
- Жена, почему я вечно последний узнаю о том, что происходит в этом доме?!
- Тихо! Ребенка разбудишь!
- Какого ребенка?!
* * *
Быть пессимистом потрясающе. Я всегда или прав, или приятно удивлен.
* * *
На соревнованиях по карате спортсмен из Ухрюпинска вспомнил слова своего учителя, но мат никак не помог ему выиграть.
* * *
Кому-нибудь вообще интересно, почему в сказке про Колобка пол-леса разговаривало с тестом?
* * *
- Вчера признался невесте во всех своих грехах!
- Ну и что?
- Не помогло, свадьба через три недели.