Музей «Прорыв блокады Ленинграда» стал самым посещаемым в Ленинградской области

Музей «Прорыв» по итогам 2021 года стал самым посещаемым в Ленинградской области.​

Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» по итогам 2021 года стал самым популярным среди филиалов Музейного агентства Ленинградской области. В прошлом году его посетили более 238 тысяч человек. Всего в состав Музейного агентства Ленинградской области входят 28 филиалов, а также Выставочный зал «Смольный» в Санкт-Петербурге. В прошлом году в них побывали почти 623 тысячи гостей.

«Прорыв блокады Ленинграда» - уникальная трёхмерная панорама, рассказывающая о битве за Ленинград. На территории, расположенной в Кировском районе, разместилась коллекция танков времен Великой Отечественной войны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на прошлой неделе посоветовала иностранным туристам и всем россиянам обязательно посетить это место, чтобы понять, насколько тяжелой и ожесточенной была битва за блокадный город.

- Сегодня в эпоху переписывания великого подвига о, казалось бы, всем известных фактах приходится напоминать и рассказывать заново. Мы будем это делать, - подчеркнула Мария Захарова.

В музей-заповедник, созданный в 1990 году, входят диорама «Прорыв блокады Ленинграда», мемориалы «Невский пятачок» и «Синявинские высоты». В 2018 году в мемориальном комплексе был открыт музей-панорама «Прорыв». Основной фонд музея- заповедника содержит более 11 тысяч экспонатов.

На втором месте по посещаемости оказался музей «Приютино»: в 2021 году он принял более 109 тысяч посетителей. Бывшая усадьба первого директора Публичной библиотеки, президента Академии художеств Алексея Оленина, расположенная во Всеволжском районе, когда-то была центром светской и культурной жизни. В ней побывали многие известные поэты, писатели и художники XIX века. Музей привлекает туристов не только своей богатой коллекцией, но и хорошо сохранившимся до наших времен парком и прудом.

В ТОП-3 самых посещаемых экспозиций Музейного агентства Ленинградской области также вошла музей-крепость «Корела» в Приозерске. В прошлом году в древней цитадели побывали более 88 тысяч туристов. Крепость, расположенная на острове реки Вуоксы, сыграла значительную роль в истории Карельского перешейка и допетровской России. Ее стены помнят ожесточенные бои со шведами. Позднее в крепости была оборудована тюрьма. О ее мрачных тайнах и легендах с удовольствием рассказывают местные экскурсоводы.

Четвертое место по популярности занял Ивангородский филиал: в прошлом году в нем побывали около 42 тысяч посетителей. Древний город Ивангород славится своей величественной крепостью, отлично сохранившейся до наших дней. Гордостью ивангородского филиала также является художественный музей, в котором хранится самая большая в мире коллекция подлинных вещей и работ художника-сказочника Ивана Билибина. Ивангород расположен на границе с Эстонией: с оборонительных стен его крепости открывается живописный вид на реку Нарву. На другом берегу реки расположен эстонский город Нарва с не менее впечатляющей крепостью.