Называющий себя «лидером протестов» в Казахстане Мухтар Аблязов вступил в Союз меча и орала

Аблязов считает себя «лидером протестов», прошедших в Казахстане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самые известные российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) не обошли своим вниманием последние события в Казахстане и поговорили с беглым казахским министром, бывшим банкиром и называющим себя лидером движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтаром Аблязовым.

Аблязов также считает себя «лидером протестов», прошедших в Казахстане, беря таким образом на себя ответственность за организацию погромов и гибель сотрудников правоохранительных органов.

Он проживает сейчас во Франции. В России и Казахстане Аблязов приговорен к различным срокам тюремного заключения в т.ч. и за организацию убийства.

Видеопранк велся с применением дипфейк-технологии, то есть когда в видеоразговоре принимает участие компьютерный образ, ничем не отличающийся от реального персонажа, коим и в этот раз был беглый соратник Навального Алексей Волков.

Беглый банкир поговорил с Вованом и Лексусом

Аблязов не просто согласился на разговор с «Волковым», а еще и изъявил готовность к немедленному сотрудничеству. «Нам нужно скоординировать наши возможности, медийный блок, политические связи и прочее, это усилит нашу эффективность», - сказал он, вероятно, забыв, что Навальный отбывает тюремный срок в колонии, а Волков бежал из России.

А вот цель сотрудничества Аблязов определил четко. И это не создание хаоса в его родном Казахстане. «Нам нужно наносить удары везде, ну и желательно, чтобы это в первую очередь было организовано в России», - заявил экс-министр, не желая при этом тратить на столь благородные, по его мнению, цели собственные средства. «Здесь нужны спонсоры - бизнесмены как внутри РФ, так и за пределами, нужны пожертвования», - прямо заявил Аблязов, обвиняющийся руководством одного из финансовых учреждений в хищении колоссальных 6 миллиардов долларов.

А вот самого Навального Аблязов недолюбливает, считает, что сидящий в тюрьме блогер успел заработать себе неоднозначную репутацию. Беглый банкир сетует: «Я с Навальным пару раз общался… Мы с ним поговорили, он хотел приехать ко мне в Париж, но я опасался, что он приведет «хвост»… И когда мы с Алексеем разговаривали, он мне сказал: у вас неоднозначная репутация. Ну я ему ответил: «Знаете, вы тоже лес украли, если что».

«Волкова» такие признания не смущают, и он откровенно троллит так ничего и не подозревающего «союзника»: «Нам нужно закрепить наши намерения и как-то назвать нашу организацию. Тайный союз, Союз Меча и Орала. Союз Казахстана и России - КазаРоссия!».

- Ну, давайте, можно так сделать. – с радостью соглашается Аблязов и встает под гимн Евросоюза, который включает «Волков».