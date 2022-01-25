Чем «войнушка» Зеленского будет похожа на «блицкриг» Саакашвили

Стоит Зеленскому напомнить, что принуждение к миру Грузии в 2008-м кончилось не только признанием Абхазии и Южной Осетии, но и восстановлением их территорий в советских границах Фото: REUTERS

Просто для фиксации. Война в Южной Осетии 2008 года началась в день открытия Олимпиады в Пекине - в ночь на 8 августа.

Сегодня ощущение, что мир опять стоит на пороге войны. И 4 февраля в столице Китая снова начинается Олимпиада.

Дежавю?

Тогда ведь тоже вся мощь пропаганды Запада убеждала, что большая косолапая Россия напала на маленькую гордую Грузию. А значит, праздник спорта испортили мы.

Целый год спецкомиссия ЕС выясняла, кто развязал конфликт в Южной Осетии. Ответ был однозначным - Михаил Саакашвили отдал приказ на огонь «Градами» по спящему Цхинвалу. А Россия уже ответила. И ответила, по мнению комиссии ЕС, «непропорционально жестко». То есть Москва все равно виновата, но она хотя бы не агрессор.

А в феврале 2014-го Олимпиаду подпортили уже России. На фоне Игр в Сочи главной темой были новости с киевского майдана. Который опять же не мы организовали. Даже, напротив, пытались Януковичу помочь преодолеть кризис. Но все закончилось побоищем под координацией из посольства США и приходом к власти русофобов. Ответ России - уход Крыма от всего этого национал-шапито.

Легко представить, что и на этот раз - уже Владимир Зеленский - с пинка из Вашингтона устроит «войнушку» в Донбассе. Ну Олимпиада же. Путин улетит в Пекин. Как не воспользоваться моментом?

Тогда стоит Зеленскому напомнить, что принуждение к миру Грузии в 2008-м кончилось не только признанием Абхазии и Южной Осетии, но и восстановлением их территорий в советских границах.

ДНР и ЛНР сегодня занимают лишь «обрубок» - 1/3 от Донецкой и Луганской областей. Мариуполь, Славянск, Краматорск, Северодонецк, остались под контролем Киева. Донбасс ждет, когда Украина эти земли и города вернет.