Дипломат, стоматолог и электрик: Кто возглавляет страны, окружившие Россию

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Карта Азия. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Казахстан:

Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нынешний президент Казахстана родился в семье ветерана войны и писателя-патриота Кемеля Токаева и преподавателя Алма-Атинского института иностранных языков Турар Шабарбаевой. 42 года назад Касым-Жомарт Токаев поступил в самый престижный советский вуз - МГИМО и в 1974-м проходил преддипломную практику в посольстве СССР в Китае. А с 1975-го он как сотрудник советского МИДа 4 года проработал в нашем посольстве в Сингапуре. Потом вновь была многолетняя работа в КНР - до крушения Советского Союза. В начале 90-х возглавил МИД Казахстана, а в конце 90-х был вице-премьером республики. В 2003-м в Дипакадемии МИД РФ защитил докторскую на тему «Внешняя политика Республики Казахстан в период становления нового мирового порядка». Был заместителем генсека ООН и председателем Совета министров иностранных дел СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.

Три года назад сменил на посту президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а 5 января 2022-го забрал у него и пост председателя Совбеза. С супругой, гражданкой России Надеждой Давыдовной Токаевой (в прошлом почетным президентом Женской гильдии ООН, а впоследствии бизнесвумен в сфере недвижимости), глава Казахстана официально в разводе.

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При Токаеве оборот товаров с Россией в 2020-м составил $18,2 млрд, это пятая часть всего товарооборота страны. Торговля с Китаем - $15,3 млрд (9 млрд - экспорт в Поднебесную, в основном газ, нефть, медь).

Туркменистан:

Гурбангулы Бердымухамедов

Гурбангулы Бердымухамедов. Фото: gmberdimuhamedow/Instagram

Родившись в семье педагога-историка и офицера МВД, был единственным сыном из шести детей. Бердымухамедов получил диплом, а потом и ученую степень в Туркменском государственном мединституте на факультете стоматологии, одновременно став чемпионом Ашхабада по классической борьбе. Вице-премьер в правительстве Туркменбаши, после его смерти с 2007-го возглавил республику, подчеркивая ее нейтралитет (первый загранвизит - в Саудовскую Аравию).

Эта страна - самая закрытая для россиян. Автор почти 6 десятков книг, любитель скачек и автогонок, Бердымухамедов с российским лидером общается редко, но запомнился подарком - на день рождения Путина в 2017-м в Сочи на саммите лидеров стран СНГ подарил тому щенка туркменского алабая.

Официально носит титул Аркадаг (наставник, вождь нации).

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Товарооборот Ашхабада и Москвы в 2020-м составил всего $970,17 млн.

Узбекистан:

Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев. Фото: ZUMAPRESS.com

Второй президент республики, не имеющей с Россией ни сухопутных, ни морских границ, родился в семье сельского врача-фтизиатра и медсестры. Мирзиёев получил специальность инженера-механика в Ташкентском институте инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, там же получил ученую степень. За 4 месяца до развала СССР стал депутатом от Народно-демократической партии Узбекистана (впоследствии - от Либерально-демократической). 13 лет был премьером - до смерти Ислама Каримова, сменив которого на посту президента в 2016-м, провел большую чистку силовых органов, в первую очередь прокуратуры.

Первый загранвизит нанес в Ашхабад. Отменил выездные визы, ввел биометрические загранпаспорта. Активно общается и с соседями по региону, и с Москвой. Не допускает военных баз ни России, ни США. Не стремится в ОДКБ и другие военно-политические союзы.

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Товарооборот Ташкента с Москвой в 2020-м оставил $5,88 млрд долларов, причем экспорт превышает импорт в три (!) раза.

Кыргызстан:

Садыр Жапаров

Садыр Жапаров. Фото: sadyr_japarov/Instagram

Будущий 6-й президент Киргизской Республики родился в семье колхозников под Иссык-Кулем и с красным дипломом окончил институт физкультуры в городе Фрунзе (ныне Бишкек) с перерывом на службу в армии. Проделал удивительный путь от сельского рабочего и инспектора спецроты МВД до гендиректора нефтеперерабатывающего завода, депутата и… директора Агентства по предупреждению коррупции. Неоднократно обвинялся в организации массовых беспорядков, 4 года был в эмиграции в Польше, в итоге получил срок 11 лет, но в октябре 2020-го был освобожден в результате протестов в Бишкеке и сначала назначен премьером, а в январе 2021-го победил на президентских выборах. Начал реформировать армию, призвал к созданию народных дружин, ввел временный правительственный контроль над золотодобывающими шахтами, принадлежащими канадской компании Centerra Gold - крупнейшему добытчику драгметаллов в Центральной Азии.

Пожалуй, единственный из 11 лидеров бывших советских республик открыто декларирует свою не «многовекторность», а пророссийскую направленность. Притом предложил выплатить долг республики перед КНР предоставлением китайцам концессий на добычу полезных ископаемых на территории Кыргызстана, а двое его младших детей учились в Турции.

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Россия - главный торговый партнер республики. Товарооборот с ней в 2020-м достиг почти $1,6 млрд из $5,7 млрд всего товарооборота. На страны Евросоюза приходилось $1,34 млрд и на Китай - $0,78 млрд.

Таджикистан:

Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмон. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Самый «долгоиграющий» лидер из всех постсоветских республик, Эмомали Рахмонов родился 69 лет назад в семье дехкан (крестьян) в Кулябской области. Там получил специальность электрика в ПТУ, оттуда ушел на Тихоокеанский флот. Там же, получив заочно диплом Таджикского госуниверситета им. Ленина, много лет работал директором образцового совхоза имени Ильича и депутатом. А накануне начала гражданской войны в Таджикистане был избран главой Верховного совета республики. Этот пост при поддержке вооруженных земляков отстаивал в борьбе с исламистами.

Рахмонов в 90-е постоянно боролся с внутренними врагами, пережил ряд покушений, а в 2000-е провел декоммунизацию и десоветизацию (притом оставил День Победы 9 Мая государственным праздником). 15 лет назад заявил о необходимости возвращаться к таджикским национальным корням. В частности, рекомендовал (читай: запретил) загсам регистрировать таджикских детей, фамилии которых оканчиваются на «ов», и сам стал из Рахмонова Рахмоном. В октябре 2009-го подписал закон о госязыке, по которому таджикский стал единственным государственным (русский по конституции - язык межнационального общения, но с 2010-го его перестали использовать в делопроизводстве). 11 лет назад одобрил демаркацию китайско-таджикской границы - и Китай получил 1,1 тысячи километров спорных территорий.

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Из $6 млрд таджикского ВВП за 9 месяцев 2021-го не менее $1,2 млрд составили переводы в страну от таджиков, работающих в России. Притом 70% добываемого в стране золота приходится на компанию, которую контролирует Китай. Инвестиции Пекина в Душанбе превышают вложения Москвы в 8 раз. Рахмон был единственным из иностранных лидеров на параде Победы в мае 2021-го в Москве.

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Карта Европа. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Молдавия:

Майя Санду

Майя Санду. Фото: Bernd von JUTRCZENKA/Global Look Press

Дочь сельского ветеринара Григория Санду и учительницы Эмилии Санду, девочка Майя за два года до краха СССР поступила на факультет менеджмента Академии экономического образования Молдавской ССР. Потом изучала международные отношения в магистратуре Академии госуправления при президенте Молдавии, став консультантом в Главном управлении по сотрудничеству с международными экономическими организациями. Получила гражданство Румынии.

В начале 2000-х повышала уровень в магистратуре Гарвардского института госуправления им. Д. Ф. Кеннеди в американском Кембридже - в те же годы была координатором программы ООН по развитию Молдовы. А получив диплом Гарварда, два года трудилась советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне.

Возглавив минобразования Молдовы, предложила новый кодекс образования, где обучение английскому языку становилось обязательным, а русскому - факультативным. Фашистского диктатора Румынии Антонеску, чьи войска зверствовали в Одессе и под Сталинградом, назвала исторической личностью, о котором можно сказать и хорошее, и плохое. В декабре 2020-го, со второй попытки стала президентом республики и свою инаугурационную речь произнесла на румынском (с небольшими вкраплениями на украинском, болгарском и русском), выступив за вывод российских миротворцев из Приднестровья. Заявила, что Молдова будет интегрироваться в европространство с помощью Румынии. Первый загранвизит незамужняя и бездетная Санду совершила в Киев, а второй - в Брюссель. Но продлить газовые поставки, несмотря на миллиардные долги, просила у Москвы - и добилась относительного успеха.

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В 2020-м из почти $2,5 млрд экспортной выручки Молдавии более 40% пришлось на Румынию, Германию и Россию. А из $5,4 млрд закупок львиная доля поставок пришла из Китая и все тех же Румынии и России.

Украина:

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Hennadii MINCHENKO/Global Look Press

Будущий 6-й президент Украины родился в Кривом Роге в семье доктора технических наук и инженера. Обучался правоведению в Криворожском экономическом институте Киевского национального экономического университета. Там же возглавил команду КВН, на базе которой возникли творческая студия «Квартал 95» и телешоу «Вечерний квартал» на телеканале «Интер», где Зеленский в какой-то момент стал генеральным продюсером. Участвовал в телепроектах как на Украине, так и в России, а также в кинопроектах.

В 2014-м поддержал евромайдан, жертвовал миллион гривен в поддержку добровольческих батальонов в Донбассе. Весной 2019-го победил Петра Порошенко в президентской гонке, а его партия «Слуга народа» завоевала почти половину мест в Раде на внеочередных выборах. Заявлял о необходимости прекращения огня в Донбассе и «возвращении Крыма в состав Украины» (недвижимость в Крыму семья Зеленских сохранила и оплату «коммуналки» осуществляет регулярно). При Зеленском были закрыты ряд телеканалов, имевших «непатриотическую позицию», и ужесточились требования к тем, кто издает периодику на русском языке. Декларирует необходимость вступления Украины в НАТО. Россию продолжает называть агрессором.

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Но при этом в 2020-м Украина экспортировала товаров на $49 млрд - больше всего в Китай (на $7,1 млрд), Польшу ($3,27 млрд) и Россию ($2,7 млрд). На $53 млрд осуществила закупки - из Китая ($8,25 млрд), Германии ($5,33 млрд.) и России ($4,55 млрд).

Окончание следует...

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