Мария Баталова вновь стала хозяйкой элитной недвижимости

Дочь актера Алексея Баталова Мария Фото: Первый канал

Почти полтора года тянется история, как «друзья семьи» Алексея Баталова, актриса Наталья Дрожжина и её муж Михаил Цивин, обманом завладели имуществом семьи народного артиста СССР. Речь идет о двухкомнатной квартире в 1-м Самотечном переулке; нежилом помещении в 21 кв.метра по улице Серафимовича,2; 1/3 в четырехкомнатной квартире на Серафимовича, 2. Они отошли актрисе Наталье Дрожжиной в сентябре 2019 года по договору-ренты. Исчезли и крупные суммы с российских и зарубежных счетов Баталовы. Это десятки миллионов рублей.

В интересах Марии Баталовой выступила прокуратура Центрального административного округа Москвы. По мнению прокуратуры, договоры пожизненного содержания с иждивением заключены под влиянием обмана.

28 апреля прошлого года Замоскворецкий суд признал: договоры ренты, заключенные между Дрожжиной и Марией Баталовой, недействительны, имущество перешло к Дрожжиной обманным путем. После этого Наталья Дрожжина подала апелляцию на решение суда. Однако Мосгорсуд оставил решение Замоскворецкого суда без изменений.

Тогда представители Дрожжиной подали кассационную жалобу. Но и это не помогло. Сегодня кассационный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Жилищные права Марии Баталовой восстановлены.

Михаил Цивин и Наталья Дрожжина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

17 декабря Хамовнический суд Москвы снял арест (он был наложен на квартиры в качестве обеспечительных мер по уголовному делу) с имущества Марии Баталовой. Документы уже направлены в Россреестр.

- Теперь мы сможем переоформить квартиры на Марию, - сказал нам адвокат Баталовых Сергей Лукин.

Недавно уголовное дела о мошенничестве с имуществом Баталовых, в котором обвиняются Михаил Цивин и Наталья Дрожжина, было передано в Замосковорецкий суд.

- Мы пока точно не знаем, когда начнется уголовный процесс, - сказал нам Сергей Лукин. – Не могу сделать никаких прогнозов. Уголовное дело насчитывает 18 томов. Судья должен ознакомиться с материалами.