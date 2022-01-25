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Звезды25 января 2022 20:30

Дима Маликов показал маленькую дочку, которую долго скрывал

Появление Мирославы стало для всей семьи большой радостью
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Появление Мирославы стало для всей семьи большой радостью

Появление Мирославы стало для всей семьи большой радостью

Фото: СОЦСЕТИ

Четыре года назад в семье певца Дмитрия Маликова произошло радостное событие. Племянник знаменитого артиста стал папой. Возлюбленная Дмитрия Маликова - да, молодой человек является полным тезкой своего знаменитого родственника - родила дочь. Ни исполнитель, ни его родная сестра Инна Маликова, ставшие дедушкой и бабушкой, счастливое пополнение не комментировали. Лишь на днях отец крошки разместил трогательные фотографии с Мирославой.

Слухи о том, что Анастасия Толстая родила ребенка от сына Инны Маликовой появились в декабре 2018 года. Лишь спустя несколько месяцев девушка рассекретила радостное событие. Одна из подписчиц спросила ее, как похудеть после родов. В ответ возлюбленная Дмитрия рассказала: "На грудном вскармливании ела все, что требовалось. После его завершения начала ограничивать себя в калорийных продуктах и возобновила спорт".

Сам племянник Маликова наследницу долго скрывал. Лишь спустя четыре года он стал размещать фотографии с подросшей дочерью. Лица девочки родитель не показывает, демонстрируя Мирославу со спины.

На днях отец крошки разместил трогательные фотографии с Мирославой.

На днях отец крошки разместил трогательные фотографии с Мирославой.

Фото: СОЦСЕТИ

К слову, Дима впервые заговорил на тему отцовства, когда девочке было уже два года. Он заодно рассказал историю знакомства с женой. Оказалось, что свою судьбу сын Маликовой встретил на улице.

"Я посмотрел на нее и подумал, какая же красивая девушка. Я подбежал и сказал, что не прощу себя, если не возьму у нее номер телефона. Настя торопилась и холодно как-то отреагировала, но номер телефона в итоге дала. Мы начали общаться, когда я был во Франции. Потом я вернулся обратно и все", - делился молодой человек.

Он пробовал себя в кулинарном искусстве, ездил на стажировку в Европу. Дима с детства занимался спортом, изучал иностранный язык, увлекался музыкой. Он прекрасно играет на рояле.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИДмитрий Маликов: досье KP.RU