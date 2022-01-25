Дима Маликов показал маленькую дочку, которую долго скрывал

Появление Мирославы стало для всей семьи большой радостью Фото: СОЦСЕТИ

Четыре года назад в семье певца Дмитрия Маликова произошло радостное событие. Племянник знаменитого артиста стал папой. Возлюбленная Дмитрия Маликова - да, молодой человек является полным тезкой своего знаменитого родственника - родила дочь. Ни исполнитель, ни его родная сестра Инна Маликова, ставшие дедушкой и бабушкой, счастливое пополнение не комментировали. Лишь на днях отец крошки разместил трогательные фотографии с Мирославой.

Слухи о том, что Анастасия Толстая родила ребенка от сына Инны Маликовой появились в декабре 2018 года. Лишь спустя несколько месяцев девушка рассекретила радостное событие. Одна из подписчиц спросила ее, как похудеть после родов. В ответ возлюбленная Дмитрия рассказала: "На грудном вскармливании ела все, что требовалось. После его завершения начала ограничивать себя в калорийных продуктах и возобновила спорт".

Сам племянник Маликова наследницу долго скрывал. Лишь спустя четыре года он стал размещать фотографии с подросшей дочерью. Лица девочки родитель не показывает, демонстрируя Мирославу со спины.

На днях отец крошки разместил трогательные фотографии с Мирославой. Фото: СОЦСЕТИ

К слову, Дима впервые заговорил на тему отцовства, когда девочке было уже два года. Он заодно рассказал историю знакомства с женой. Оказалось, что свою судьбу сын Маликовой встретил на улице.

"Я посмотрел на нее и подумал, какая же красивая девушка. Я подбежал и сказал, что не прощу себя, если не возьму у нее номер телефона. Настя торопилась и холодно как-то отреагировала, но номер телефона в итоге дала. Мы начали общаться, когда я был во Франции. Потом я вернулся обратно и все", - делился молодой человек.

Он пробовал себя в кулинарном искусстве, ездил на стажировку в Европу. Дима с детства занимался спортом, изучал иностранный язык, увлекался музыкой. Он прекрасно играет на рояле.